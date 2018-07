¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 11 julio de 2018

20.00 / Telecinco

Croacia e Inglaterra buscan la gran final del Mundial

El estadio Luzhnikí de Moscú acoge la segunda semifinal de este Mundial de Rusia: Croacia-Inglaterra. Los croatas, liderados por Luka Modric e Ivan Rakitic, repiten semifinales en este campeonato después de su participación en Francia 1998. Enfrente tendrá a Inglaterra, con Harry Kane como máximo goleador del torneo (seis goles). Será la tercera semifinal mundialista para Inglaterra después de las citas en 1966 y 1990.

22.10 / Fox Life

‘Las normas de la casa de la sidra’

The cider house rules. Estados Unidos, 1999 (116 minutos). Director: Lasse Hallström. Int.: Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine.

Con un sólido guion, adaptado por John Irving a partir de su propia novela, y el gran papel de Michael Caine, se presenta este drama en el que Lasse Hallström demostró que sabe mover la cámara con suma precisión para narrar la vida de un huérfano que empieza a descubrir el mundo desde el orfanato en el que se ha criado. Oscar para Caine e Irving.

22.30 / La Sexta

La última ‘Pesadilla’ de Alberto Chicote

Quería tener un restaurante refinado, pero ahora sólo ofrece bocadillos de mala calidad y una comida de espanto. En esta última entrega de la temporada, Chicote visita el restaurante Phoenix de Elche De montar una marisquería de nombre poco apropiado, pasó a darle un giro al negocio y convertirlo en una hamburguesería, bocatería y tapería que a juicio de Alberto tiene una de las cocinas de peor calidad que han pasado por Pesadilla en la cocina.

22.35 / La 1

Cambios en ‘La otra mirada’

Manuela, en crisis desde que apartó a Martín de su vida, se verá obligada a dejar las riendas de la academia en manos de Luisa, quien, desbordada, pedirá a su vez ayuda a la madre de la joven. Así, Doña Manuela se volverá a poner al frente de la institución de La otra mirada. Por otra parte, Flavia intenta ocultar sus sentimientos por Tomás cada vez que lo ve por los pasillos; y Roberta intenta ponerse en contacto con sus padres, ya que tras el juicio se han mantenido alejados de ella.

22.40 / Antena 3

Penúltima entrega de ‘La catedral del mar’

Esta noche, La catedral del mar llega a su púnultimo capítulo con la incorporación la reparto del actor Sergio Peris Mencheta. En ‘Venganza’, Elionor le pide ayuda a Joan. Joan trata de convencer a su hermano de que case a Mar o la haga profesar en un convento, pero Arnau se niega. Torturado por las dudas, pero intentando convencerse de que obra bien, acepta que Elionor ponga en marcha un plan para alejar a Mar, con la complicidad de un caballero, Felip de Ponts, que debe mucho dinero a Arnau.

23.45 / La 1

‘El niño con el pijama de rayas’

The boy in the striped pyjamas. RU-EEUU, 2008 (90 m.). Dir.: Mark Herman. Int.: David Thewlis, Vera Farmiga, Cara Horgan, Asa Butterfield.

Adaptación cinematográfica de la exitosa novela de John Boyne que muestra la historia de dos niños amigos, separados por una alambrada en un campo de concentración. El resultado es una película emotiva que combina cierto tono de fábula con el horror del Holocausto.