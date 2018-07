The Bold Type es una serie para chicas. Eso es así y no lo oculta en ningún momento. Las protagonistas son tres jóvenes veinteañeras que trabajan en diferentes departamentos de una revista de moda femenina: una periodista con aspiraciones de llegar a ser relevante con sus artículos, la jefa de redes sociales de la publicación y una secretaria amante de la moda que busca una oportunidad para dedicarse a lo que le gusta. Tres mujeres jóvenes y ambiciosas, con sueños y con aspiraciones laborales. Tres mujeres para las que las cuestiones amorosas son solo un factor más de sus vidas y no su eje, algo que no es tan normal encontrar en la ficción. Mujeres que viven en su mundo, que dudan, que toman decisiones erróneas, que tienen miedos que comparten con sus amigas. Mujeres que apoyan a otras mujeres. Jóvenes para las que su móvil es una extensión de ellas mismas.

Quien no vea The Bold Type (en España, Amazon Prime Video emite ahora la segunda temporada) puede pensar que se trata de una serie más de chicas, qué pereza, ya sé cómo es. Pero cuando se entra en ella y se empieza a conectar con su universo, es fácil reconocerse en ella. Sus protagonistas están todavía creciendo y buscando su lugar en el mundo, y por eso cometen fallos y tienen dudas. Y tienen una jefa que, también mujer, las apoya y respalda. Frente al modelo de jefa de revista de El diablo viste de Prada o incluso de la actual Dietland, la Jacqueline Carlyle de la serie alienta a sus subordinadas y las anima a mejorar y a desarrollarse profesionalmente.

Personajes frescos, interesantes y bien construidos y una buena combinación entre tramas ligeras y otras más serias —desde el cáncer de mama hasta los abusos sexuales, los problemas de los inmigrantes o la exploración de la identidad sexual—, The Bold Type acierta al mostrar la amistad femenina desde un punto de vista realista. Y al poner a mujeres profesionales y todo su universo (y no solo el amoroso) en el centro.