Rosa León, la declinación de la amistad

Todo empieza aquí con la palabra amistad, que ella representa y practica. Rosa León ha hecho de la música un método de conocimiento y de la amistad un modo de trabajo. A ella se deben letras y músicas de otros, ha juntado a otros para que cantaran juntos, y ha cuidado a los suyos y a los otros como si su cuerpo y su tiempo se multiplicaran. En esta entrevista habla de todo ello, con pasión y melancolía, y con la alegría que permanece en su voz como si fuera aún la muchacha que a los diecisiete años conoció de cerca la bofetada de la dictadura. Yo no me perdería esta entrevista, no por las preguntas, naturalmente, sino por la frescura de las respuestas.