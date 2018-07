Telecinco estrenó en abril a bombo y platillo Factor X. El programa prácticamente tomaba el relevo de Got Talent y durante unas semanas convivió en la parrilla con La voz kids. Parece que Telecinco está inmerso en una búsqueda incansable de talento por toda España. El público no se va a cansar nunca, parecían pensar. Aquí hay talento de sobra para llenar horas de televisión. Eso imaginaban.

Pero la cosa no era tan sencilla y Factor X no ha funcionado de la forma esperada. Es un formato de éxito en medio mundo y ya testado en España, donde tuvo dos entregas en Cuatro y de las que se podía haber aprendido cosas. Sin embargo, los espectadores no han respaldado el enésimo espacio de búsqueda de talentos de una temporada televisiva especialmente prolífica en este género. Desde el comienzo, Factor X dio muestras de debilidad con una fase de audiciones demasiado fría. Tampoco ayudaron los movimientos en la parrilla que ha sufrido el programa, que arrancó en viernes, pasó al miércoles, regresó a los viernes y terminará hoy jueves. Estos bailes nunca son buenos para fidelizar al público, y menos cuando no tienes una audiencia demasiado fiel desde el comienzo. En sus cuatro últimas galas, las cuatro en directo, el programa no ha pasado del 10,7% de cuota de pantalla. La entrega del pasado jueves solo congregó a un millón de espectadores y un 9,4% de cuota, cifras muy bajas para Telecinco.

Además de las pocas posibilidades que tenían los espectadores para conectar con los participantes del formato —algo que fue básico en el éxito de Operación triunfo— el jurado y la dinámica que establecieron tampoco ha sido atractiva para el espectador, empezando por la repetición de caras ya demasiado trilladas (Risto Mejide hasta en la sopa...). Sus rifirrafes, que en otros formatos como La voz o Got Talent sí funcionan desde el humor, aquí parecían tan forzados que echaban para atrás. El excesivo afán de protagonismo del jurado tampoco ha ayudado.

Factor X se ha visto lastrado por ser el último en llegar esta temporada y la saturación de programas cortados por el mismo molde. Y, aunque ahora La voz se traslada a Atresmedia (donde tendrá versión de adultos, niños y mayores), Telecinco ya prepara la versión española de American Idol. Porque parece que todavía hay talento pendiente de descubrir.