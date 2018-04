La X marca la diferencia

Ha pasado una década desde la emisión de la segunda edición del concurso musical Factor X en Cuatro y desde entonces han sido muchos los talent shows estrenados en España. Tiempo y programas suficientes para que el público se haya acostumbrado a tener siempre un espacio de estas características en la parrilla. Si el miércoles pasado finalizó en Telecinco Got Talent con la victoria del poeta César Brandon, será la nueva versión de Factor X quien tenga una segunda oportunidad con el estreno en esa misma cadena en la noche del viernes (la segunda entrega será el próximo miércoles) de una tercera edición que busca tener mejor recibimiento que en sus inicios.

El programa, basado en el talento musical de sus concursantes, es una franquicia de éxito británica pero que en Cuatro no terminó de cuajar: 1.636.000 espectadores de media la primera temporada (11,3% de cuota de pantalla), 736.000 de media la segunda (5,7%). Pero la apuesta de Telecinco es a lo grande. Estará al frente del programa el presentador estrella de Mediaset, Jesús Vázquez, y contará en el jurado con el publicista Risto Mejide (valor seguro de la cadena que también estuvo en Got Talent), la cantante italiana Laura Pausini (ya fue coach en La Voz), el productor y músico Fernando Montesinos y el presentador de Lo más 40 Xavi Martínez.

En la presentación del programa el pasado miércoles en Madrid, Mejide destacó los dos aspectos que hacen de Factor X un talent show distinto: "Primero, marcar la diferencia, no se buscan voces perfectas, sino personalidades arrolladoras; segundo, las historias que nos han metido dentro de la vida de mucha gente". El publicista contestó también a la pregunta de si no hay demasiados programas como este (La Voz, Operación triunfo, Got Talent...). "Llevo 12 años participando en talents. Desde el primer año me he preguntado si en España hay talento suficiente. Hay muchísima gente, hay para hacer diez ediciones", afirmó con rotundidad el publicista.

“Todo lo que vais a ver es real. He trabajado con muchos artistas del formato y eso es muy bonito. Va a suceder algo muy grande en la música de nuestro país“, dijo Martínez en la rueda de prensa. El presentador radiofónico ya fue jurado en 2017 en el programa de TVE en el que se decidió que Manel Navarro fuera el representante de España en Eurovisión.

El programa, producido por Mediaset y FremantleMedia (la productora de Got Talent) tendrá cuatro categorías: chicas de hasta 24 años, chicos hasta 24, mayores de 25 y grupos musicales. Y constará de varias fases. Primero tendrán lugar las audiciones con la elección de 48 concursantes de entre los 300 candidatos que pasaron las pruebas (de 7.000). Después, a cada juez se le asignará una categoría y deberá elegir a cinco de 12 candidatos. “Muchas veces hemos tenido que aislarnos de los propios sentimientos para dar un veredicto en esta fase, es muy complicado”, apuntó Montesinos. Con la ayuda de cuatro artistas, los jueces reducirán la selección a 12 para dar paso a la competición en directo, de la que saldrá el concursante ganador que logrará su primer contrato discográfico con una multinacional.

"Factor X cuenta con un casting basado en el carácter y la personalidad de cada talento y no solo en sus capacidades técnicas o vocales. Además, tiene unas categorías que hacen de estas audiciones una oportunidad muy interesante para quien no pueda o no quiera presentarse a otros talent shows”, comentó Mejide.