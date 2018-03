Los concursos de talentos están pasando por una buena racha, ya sean para cantantes, cocineros, modistos o bailarines, como ahora con Fama. A pesar de que la excusa es descubrir a aficionados que merecerían ser profesionales, gran parte de la atención suele recaer en el jurado, hasta el punto de que no es raro que algunos de ellos eclipsen a la mayoría de los concursantes.

El ejemplo clásico es el de Risto Mejide, que lleva desde el Operación Triunfo de Telecinco juzgando actuaciones ajenas. Pero no es el único: en la última edición de OT se comentaron las valoraciones de Mónica Naranjo y ahora también se habla de Palomo Spain, de Maestros de la costura.

Es decir, solo es cuestión de tiempo que haya gente que quiera dedicarse a ser jurado de concursos.

-Yo podría hacer eso.

-¿El qué? ¿Cantar? ¿Tú?

-No, no. Criticar.

Alguna cadena estrenará, por ejemplo, Tu cara me juzga, un programa en el que varios aspirantes a jurados tendrán que valorar toda clase de actuaciones. Su trabajo consistirá en prestar atención a humoristas, cantantes, imitadores y demás, para después dictar sentencia brevemente.

Un segundo tribunal, formado por jurados famosetes de otros concursos, será quien se encargue de evaluar cómo lo hacen estos jueces amateur. Así, les podrán decir cosas como: "Has sido muy duro, pero no has explicado en qué deberían mejorar"; "te falta un estilo propio, ¿vas de poli bueno o de poli malo?", o "sabes juzgar actuaciones musicales, pero necesitas aprender algo más de baile".

Entre programa y programa recibirán clases (teóricas) de las diferentes disciplinas artísticas que deban valorar y, cómo no, de sarcasmo, para insultar con gracejo.

Pocos lograrán cumplir su sueño, incluso aunque ganen. Pero alguno tendrá su momento de fama y llegará a ser jurado de, qué se yo, Got Talent 24. Quizás incluso los reconozcamos en los bares, años más tarde.

-¿Ese no era el que ganó Tu cara me juzga 3?

-Y tanto. Mira qué bien le grita a la tele. Parece un profesional.