The killers revive el gozo gallego

Cada vez que vaya a un festival no podré evitar pensar en O Son do Camiño. Concretamente en su recinto, el Monte do Gozo. Su escenario principal con forma de anfiteatro ha vuelto a revivir este fin de semana gracias a la mejor música posible, la de The Killers. La banda de Nevada, liderada por Brandon Flowers, no dudó en atreverse con la gheada para saludar a los más de 20.000 asistentes que abarrotaban el parque de Santiago de Compostela: "qué pasa ghalleghos".

Había ganas de escuchar a grupos así de grandes en Galicia, un lugar por el que ya pasaron en su día artistas como los Rolling Stones, The Cure, Lou Reed o Bob Dylan. Gloria Gaynor, la autora de Sobreviviré protagonizó en 2014 la última actuación que acogió O Gozo hasta este jueves. Un momento único que miles de gallegos no se quisieron perder. Llevaban años memorizando la letra de Mr. Brightside y ahora por fin, han podido cantarla bien fuerte junto a sus autores y por partida doble.

Capitaneados por su vocalista Brandon Flowers, el cuarteto de Las Vegas salió al escenario principal del festival, pasadas las 23.00 horas al ritmo de The Man, el que fuera el primer sencillo de su último álbum, Wonderful Wonderful. Y continuaron con uno de sus grandes clásicos, Somebody told me, de su ópera prima Hot Fuss. Todo ello, sumado a la consecutiva interpretación de Spaceman, uno de los éxitos de su disco más sonado, Day & Age.

No obstante, del set escogido para la ocasión cabe destacar poderosas interpretaciones como Smile like you mean it o Jenny was a friend of mine. Conforme pasaban los minutos de la actuación, que se ha prolongado cerca de una hora y media, The Killers ha ido recuperando el tono hasta terminar con una portentosa coda final de la mano de varios de sus mejores temas: Runaways, Read my mind o All these things that I've done. Antes de los bises sonaría la eléctrica When you were young, que precedería a la locura que despertaría el éxito de masas, Human.

O Son do Camiño ha reabierto una peregrinación muy especial, la que provoca la música. Y la audiencia fue un buen ejemplo de las ganas que mucha gente tenía de volver a sentir el gozo del directo en casa. Y de hacerlo en un espacio, que a pesar de estar hasta arriba de gente, permitía ver y disfrutar con claridad de los conciertos. El Estrella Galicia también acogió la actuación de Franz Ferdinand y estos días hará lo propio con Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix o Two Door Cinema Club.