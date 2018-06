FIB: 24 años de “vacuna contra la caspa”

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) es una historia “de éxitos” que ha redireccionado la tendencia turística de esta pequeña población de la costa de Castellón, sede de otros macrofestivales como la cita reggae Rototom Sunspash. “Son ya veinticuatro años de vacuna contra la caspa”, destaca el presidente de la Agencia Valenciana de Turismo y exalcalde de Benicàssim, Francesc Colomer. Veinticuatro años contra el rancismo y de apuesta por lo cosmopolita en los que la localidad se ha abierto al mundo, convirtiéndose en polo de atracción para los 3,5 millones de fibers que han visitado sus playas con la música como argumento.

El propio Colomer ha instado a ver los festivales como “tema de estado”, porque “es un producto que nos hace ser singulares y marca la competitividad en ese mercado llamado mundo. Nos obliga a reinventarnos”.

El FIB, el más veterano de la escena musical valenciana y uno de los pioneros de la nacional, está dispuesto a sacarle rédito a su nueva etapa de prosperidad. Una senda de recuperación iniciada tras el bache de 2013, que puso en jaque el certamen, y que se ha consolidado en las dos últimas ediciones. Ahora va a más. Su director, el británico Melvin Benn, busca el tercer sold out, tras el de Muse de 2016 y el de Red Hot Chili Peppers del pasado verano. También alcanzar récord de asistentes: 200.000 en cuatro días, del 19 al 22 de julio, a una media de 50.000 fibers por jornada.

Su aval para tal logro, ha dicho Benn este jueves en la presentación de la nueva cita festivalera, es el “cartel fantástico” de este año, con el que dice sentirse “encantado”. Un cartel que lideran The Killers, Liam Gallagher, Pet Shop Boys y Travis Scott, “el que más ganas tengo de ver, porque es un artista eléctrico y de los más excitantes”, ha reseñado. A la propuesta se unen el estilo british de Two Door Cinema Club, The Vaccines, Bastille, Catfish and the Bottlemen, Wolf Alice, Everything Everything, Nothing but Thieves o Shame; la banda norteamericana Tune-Yards o Rusos Blancos y Melenas entre las propuestas nacionales.

“Veinticuatro años es mucho. Cuesta creer que se pueda mantener la relevancia e importancia de un festival durante tanto tiempo, pero lo hemos conseguido; es clave no quedarse quieto, y tratar de aprender y hacer las cosas mejor”, ha señalado Benn. Para sus acompañantes hoy en la rueda de prensa de presentación del festival, las claves para seguir en el top festivalero radican en el espíritu emprendedor del promotor británico y en el propio escenario: Benicàssim, ha resaltado Francesc Colomer; y en el que hecho de que más que un festival, “el FIB es una forma de vivir”, ha añadido la actual alcaldesa, Susana Marqués.

Apuestas musicales al margen, Melvin Benn ha incidido en las novedades que llegan al FIB de la mano de su vertiente más social. Por primera vez impulsará una campaña solidaria dirigida al millar de personas invitadas que, de media, se dan cita en cada edición. Ellos –no el público- abonarán por su presencia una cantidad simbólica de diez euros que se destinará a Cruz Roja y a la ONG Save the Children, ha anunciado el director.

En la misma línea se celebrará un partido de fútbol benéfico en colaboración con el Villarreal CF para Save the Children, mientras Cruz Roja gestionará el primer punto violeta del FIB, habitual en otros de los festivales que gestiona Benn en Reino Unido. “Es un tema que me preocupa personalmente”, ha dicho en alusión a este espacio “libre de violencia”. Será un punto de información, sensibilización y atención ante situaciones de violencia de género que puedan darse en el interior del recinto, de intervención ante casos de acoso y de refuerzo de actitudes de respeto.

Del 19 al 22 de julio, el FIB más masivo y solidario volverá a alzar el vuelo. Serán 24 años de “exitosa” vacuna contra la caspa.