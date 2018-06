Ibeyi: “Beyoncé es un ejemplo para toda una generación de mujeres”

Ellas son gemelas, dos mujeres tan aparentemente iguales como diferentes y opuestas por dentro pero muy complementarias: "entre las dos somos una súper mujer". Lisa-Kaindé y Naomi Díaz son las integrantes de Ibeyi, el dúo que llamó la atención de artistas como Beyoncé o Prince, y que este fin de semana actúa en la primera edición del festival Paraíso que se celebra en la Universidad Complutense de Madrid. En este escenario presentan Ash, su segundo álbum.

Podrían definir la música que hacen pero a ellas todo le parece poco: "hacemos soul electrónica, pero faltaría mucho más, las etiquetas siempre traicionan la música. Lo mejor es escuchar nuestras canciones y después tratar de definirlas". El público dice que Ibeyi no se parece a nada ni a nadie y su origen tiene mucho que decir: "nacimos en París y crecimos entre Paris y La Habana. Ahora vivimos entre París, Londres, La Habana y el mundo".

Para ellas no hay un lugar, hay un todo que no entiende de culturas e idiomas, se sienten de muchas partes y la clave es la música: "es una manera de encontrar conexión emocional y espiritual entre un japonés y un brasileño o un español y un americano. A nosotras nos interesa lo que nos une a pesar de nuestras diferencias".

Ibeyi no se entiende sin su pasado familiar, una historia musical que empezó en el vientre de su madre y que culmina con la música de su padre, el percusionista Miguel 'Angá' Díaz: "en nuestra familia la música siempre fue parte de la vida cotidiana. Siempre que estábamos felices escuchábamos música y bailábamos".

El comienzo musical de estas dos artistas comenzó desde muy pronto, con 14 años Lisa escribió sus primeras canciones y a los 15 cantó un tema propio en Paris frente a más de un millar de personas. Con la mayoría de edad comenzaron a dar conciertos juntas, a los 19 grabaron su primer disco y a los 22 el segundo. Lo cierto es que no han parado de girar: "como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar".

Precisamente en este camino y tras dos años y medio de gira surgió Ash, que nace de una voluntad diferente: "componer para cantar frente a un público y saber el tipo de intercambio que buscamos con él. Las canciones del primer disco fueron escritas sin pensar, sin saber que saldrían más allá de nuestro cuarto de adolescentes".

En su música se escuchan las influencias de Nina Simone, los cantos yoruba y el lucumí, James Blake, Meshell Nedegeocelo, el hip hop, o su padre. Pero a ellas el mundo les deja huella: "todo nos influencia, lo que oímos, lo que leemos, lo que vemos y lo que vivimos".

Su familia es la causa principal de su amor por la música: "hay muchísimo de ellos en sus vidas y en sus canciones. En nuestra familia se escuchaba música cotidianamente y se iba a todo tipo de conciertos. Nuestra madre no toca ningún instrumento, pero la música siempre fue una parte fundamental de su vida. De ella heredamos el amor al arte y de artistas como Frida Kahlo".

Ibeyi son muchas cosas y lo saben: "somos mestizas, mujeres, franco-cubanas, europeas y caribeñas". Su condición de mujeres les lleva a expresar su desaliento por una lucha que a pesar de haber mejorado piensan que aun tiene mucho que avanzar: "seguimos siendo menos pagadas que los hombres cuando ejercen los mismos cargos, hay pocas mujeres presidentas y menos mujeres representantes del pueblo en las asambleas, hay países en los que está prohibido abortar y los hombres siguen ejerciendo su poder con el acoso sexual".

En una lista de injusticias que tachan de "infinita", ven una luz en Kenia, donde una comunidad de mujeres de la tribu Samburu que fueron víctimas de la violencia conyugal, se reunieron y crearon un pueblo en el que los hombres no podían vivir. Fueron capaces de crear actividades para ser económicamente independientes y acabar radicalmente con el abuso. Eso sí: "menos mal que hay hombres que están del lado de la igualdad y de la justicia, porque esta batalla no se ganará sin ellos".

Su madre y su abuela materna, o la mismísima Nina Simone son algunas de las mujeres que inspiran a este dúo. Entre ellas también está Beyoncé, la primera mujer negra en liderar un festival como Coachella, y una gran seguidora de Ibeyi. Ellas valoran mucho el camino recorrido por la excomponente de Destiny's Child: "es una guerrera a su manera. Gracias a su poder económico, se impuso como mujer negra en Estados Unidos, un país de tradición racista. Es un ejemplo para toda una generación de mujeres".

Precisamente su lucha racial tuvo un gran protagonismo en la televisión italiana cuando en una actuación mezclaron a la española Rosalía y el discurso que hizo Michele Obama en respuesta a Trump y su "si eres famoso puedes coger a las mujeres por el coño". Allí interpretaron su tema No man is big enough for my arms: "lo escribimos durante las elecciones americanas. La frase que dijo Trump nos pareció tan sexista, vulgar e impropia de un presidente, por eso quisimos escribir una canción al respecto en nuestro nuevo disco". Y sí, este es su mensaje para las mujeres: "ningún hombre es lo suficientemente grande para mis brazos".