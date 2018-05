Si los añorados Gurb o E. T. llegaran ahora a España y vieran a ráfagas los informativos de las cadenas generalistas deducirían que quien lleva la razón es el casi honorable Quim Torra cuando afirmaba en un tuit que "Fuera bromas. Señores, si seguimos aquí algunos años más corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles", tuit que posteriormente borró de su cuenta aunque no sabemos si se debe a que sigue aquí todavía o a que ha acabado tan loco como el resto. En todo caso, los dos extraterrestres han tomado buena nota de algunos síntomas de locura.

No es normal que el ministro de Hacienda responda en una comparecencia en el Senado a la pregunta de "¿qué piensa de la manipulación de los informativos de TVE?", que "puede cambiar de cadena, hay libertad en España" pues da a entender que la televisión pública —con un presupuesto anual de 343 millones de euros procedentes de los impuestos de la ciudadanía— es equiparable a las cadenas privadas, sabiendo que eso no es así pues no en balde su Gobierno lleva meses boicoteando la renovación de la cúpula directiva de la cadena oficial. Distinguir entre lo público y lo privado es un concepto obsoleto para el señor Montoro.

Tampoco es normal que cuando al Presidente del Gobierno se le pregunta en Antena 3 sobre las evidentes diferencias entre su Vicepresidenta y su ministra del Defensa señale que es una polémica machista porque si fueran hombres no se hablaría de ello. Curioso concepto de machismo en días de manifestaciones feministas y, además, cuando se preside un Gobierno que presenta unos Presupuestos en los que solo figuran 80 de los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Parafraseando su inolvidable frase sobre la cerámica de Talavera se podría decir que "la violencia de género no es cosa menor. Dicho de otra forma: es cosa mayor".