El compositor de ‘Tu canción’: “Para mí la música no es una competición”

Al principio, solo fue la canción de Raúl Gómez. Después, por nacer como un regalo para dos jóvenes que había visto enamorarse en la televisión, España la conoció como Tu canción, la de Amaia y Alfred. Hoy sábado, seis meses después de ser compuesta, aquella intuición concebida por un compositor desconocido en una habitación solitaria se volverá realidad en el escenario del Altice Arena de Lisboa, donde el dúo aspira a transmitir su emoción original a los 200 millones de espectadores de más de 40 países en los que se retransmite Eurovisión. “Es todo un poco raro, ¿eh?”, resume el músico, que ha pasado la última semana en Sevilla, con su familia, antes de viajar con ellos a Lisboa. Hoy, Gómez se sentará en el Green Room junto a Amaia y Alfred, a la vez intérpretes y musas de su canción. Tiene una corazonada: “Creo que este año todos tenemos esa sensación de que van a quedar bien, ¿verdad?”.

“Estoy un poco de los nervios, pero ya soy más consciente de lo que me está pasando y la repercusión que tiene Eurovisión”, cuenta el compositor, que ha visto “una evolución” en cada uno de los ensayos de la pareja de intérpretes en los últimos días, aunque piensa -afirma desconocerlo- que la delegación española se guarda un as en la manga en cuanto a la escenografía: “Creo que se está reservando algo que le va a dar mucha sutileza y grandeza al final”. Y apunta otro factor que considera clave para que la emoción llegue al espectador: “Están mejorando bastante la realización y ahora se ven muchos primeros planos de ellos, que es la idea. La gente está acostumbrada a ver algo muy show en Eurovisión, pero retransmitir algo como de película, más real, con esas miradas entre ellos, es algo más difícil de captar en la pantalla y que transmita”, reflexiona.

Si tiene la oportunidad de dar un consejo a Amaia y Alfred antes de que suban al escenario, Gómez asegura que solo les dirá una cosa: “Que lo disfruten y que se miren, que vivan ese momento como algo muy especial, sin preocuparse de lo que va a decir la gente o el puesto en que van a quedar, porque si el artista disfruta el público disfruta con él”. El músico asegura que, aunque suene a cliché, le importa mucho más la actuación que la posición que obtenga. “Sinceramente, para mí la música no es una competición”.

El compositor apenas ha hablado con la pareja en los últimos días —“no les quiero molestar”—, salvo un mensaje de ánimo al que ellos respondieron que estaban agradecidos de haber coincidido con él, “no solo como artista sino como persona”. Durante los últimos tres meses, desde que Tu canción fue elegida en Operación Triunfo el 29 de enero para representar a España en Eurovisión, sí que ha podido conocer mejor a los exconcursantes del programa musical, aunque casi siempre en eventos promocionales o a través de mensajes de móvil. “Ellos han estado muy liados y yo también con lo mío, así que solo hemos podido quedar una vez para cenar. Pero son lo que veis, un amor. Son muy cariñosos”.

Gómez tampoco ha intervenido directamente en la preparación de la actuación. “Tanto el equipo de Gestmusic como TVE me han estado poniendo al tanto de lo que se ha estado haciendo, y he podido dar mi opinión. No he decidido nada del videoclip ni de la producción, pero sí he podido escuchar la opinión de Amaia y Alfred, y ellos están muy contentos con cómo está quedando todo. Para mí eso es lo importante”, concluye.