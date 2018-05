Festival de Eurovisión 2018 en directo y en vivo

EL PAÍS

Eurovisión está más vivo que nunca. En 2017, 182 millones de espectadores de 42 países siguieron el festival de la canción europeo. Fueron menos que los 204 millones de 2016, pero también hay que recordar que Rusia no lo emitió por el veto de Ucrania a su representante (que, por cierto, este año no ha logrado pasar de la semifinal). Eurovisión sigue interesando y mucho. Puede haber muchas razones para verlo: reírse de las propuestas locas de algunos países, comentar con los amigos el espectáculo, o simplemente pasar un rato escuchando música variada. Si no estás muy puesto en Eurovisión y no quieres estar totalmente despistado esta noche ante el televisor, te contamos lo que deberías saber en esta guía básica. No llegarás al nivel eurofan pero te ayudará a no parecer un pez fuera del agua. Por Natalia Marcos