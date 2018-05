Guía básica para Eurovisión 2018

Eurovisión está más vivo que nunca. En 2017, 182 millones de espectadores de 42 países siguieron el festival de la canción europeo. Fueron menos que los 204 millones de 2016, pero también hay que recordar que Rusia no lo emitió por el veto de Ucrania a su representante (que, por cierto, este año no ha logrado pasar de la semifinal). Eurovisión sigue interesando y mucho. Puede haber muchas razones para verlo: reírse de las propuestas locas de algunos países, comentar con los amigos el espectáculo, o simplemente pasar un rato escuchando música variada. Si no estás muy puesto en Eurovisión y no quieres estar totalmente despistado esta noche ante el televisor, te contamos lo que deberías saber en esta guía básica. No llegarás al nivel eurofan pero te ayudará a no parecer un pez fuera del agua.

¿Dónde y cuándo es Eurovisión?

En España, La 1 retransmitirá en directo la final del festival desde las 21.00 (hora peninsular). Este año, los comentarios correrán a cargo de Tony Aguilar, que debuta como comentarista de Eurovisión, y Julia Varela. El relevo llega una semana después de que falleciera José María Íñigo, quien se encargó de los comentarios hasta 2017 y que, a su vez, tomó el relevo de José Luis Uribarri.

Como decimos siempre, una recomendación para esta noche es tener un ojo en la televisión y otro en Twitter. Eurovisión es siempre uno de los eventos más comentados del año en la red de microblogging. Los comentarios de los tuiteros seguro que te animarán la noche. Y otra recomendación más: no te pierdas nuestra retransmisión en EL PAÍS, donde seguiremos la gala en directo y analizaremos lo que dé de sí con crónicas y análisis posteriores.

¿Quiénes compiten?

En la final actuarán 26 países, los 20 que se clasificaron en las dos semifinales de martes y jueves, más los cinco países del Big Five (España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia) y el anfitrión Portugal, ganador del año pasado. El orden de actuación será el siguiente: Ucrania, España, Eslovenia, Lituania, Austria, Estonia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Serbia, Alemania, Albania, Francia, República Checa, Dinamarca, Australia, Finlandia, Bulgaria, Moldavia, Suecia, Hungría, Israel, Países Bajos, Irlanda, Chipre e Italia.

Netta, representante de Israel, durante los ensayos celebrados en la víspera de la final de la 63ª edición de Eurovisión. JOSE SENA GOULAO EFE

¿Qué es el Big Five y por qué está España en él?

Es el nombre con el que se conoce a los cinco países que mayor contribución económica aportan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organización que, entre otras cosas, gestiona Eurovisión, la red de distribución de televisión que se encarga de la organización del Festival. Ser los que más pagan les da el honor de acceder directamente a la final sin tener que pasar por las semifinales. Sin embargo, para que estén en igualdad de condiciones con el resto de países, han actuado en las semifinales aunque fuera de competición.

¿Quiénes son Amaia y Alfred, los representantes de España?

Tras varios años dando tumbos a la hora de elegir representante desde RTVE, en esta ocasión, visto el éxito de Operación triunfo, decidieron que el programa sirviera como cantera para Eurovisión. En una gala especial en la que participaron los seis finalistas con diferentes propuestas, individuales, por parejas y grupal, entre las que votaron los espectadores desde casa. Los seleccionados finalmente fueron la pareja formada por Amaia Romero y Alfred García, que durante el programa se convirtieron en pareja sentimental. Tu canción, el tema que llevan al escenario del Altice Arena de Lisboa, está inspirado precisamente en su historia de amor. Su inocencia, naturalidad y espontaneidad conquistó a la mayoría de los españoles (aunque también tienen detractores por diferentes motivos). Amaia, además, resultó ganadora de OT, mientras que Alfred terminó cuarto. En la final de Eurovisión, Almaia actuarán en segunda posición.

Amaia y Alfred, en un ensayo de Eurovisión. Armando Franca AP

¿Quiénes son los favoritos?

Aunque España comenzó la carrera eurovisiva bien situada para las casas de apuestas, según han pasado los ensayos y las semifinales han ido bajando puestos y ahora rondan el puesto 20º. Hasta hace unos días, la favorita para ganar era Israel, con una peculiar y divertida canción. Pero tras la celebración de la primera semifinal, Chipre se ha desmarcado como la opción favorita en las apuestas con Eleni Foureira interpretando de forma enérgica la canción Fuego. Pero ojo que en los últimos dos años, las casas de apuestas se equivocaron con el ganador.

¿Por qué participa Australia en Eurovisión?

A pesar de que allí se emite a las 5.00 de la mañana del domingo, Eurovisión es todo un fenómeno en Australia, que reúne a unos 2,5 millones de espectadores ante la televisión australiana a horas intempestivas. Cuando el festival celebró su 60º aniversario, la UER invitó a la televisión pública australiana a participar en el certamen, pasando directamente a la final, como guiño a ese masivo seguimiento en la otra punta del globo. Lo que iba a ser una excepción se ha convertido en un concursante más que estos tres últimos años ha pasado, como el resto, por las semifinales. Siempre ha logrado clasificarse para la final.

Jessica Mauboy, representante de Australia. Armando Franca AP

¿Cómo es el sistema de votación?

Hace dos años se cambió la forma de anunciar los votos en la final, de forma que hasta el final no se conoce el nombre del ganador porque la clasificación puede dar un vuelco en el último momento. El proceso de votación se divide en dos partes: los votos del jurado profesional (50% del total) y los del público (50%). Por un lado, los puntos del jurado se suman mientras que el portavoz de cada país está en pantalla (en el caso de España, será Nieves Álvarez de nuevo), que solo lee el nombre del país al que le concede los 12 puntos. Una vez que ha terminado esta primera ronda, se irán sumando los puntos otorgados por la votación popular, una cifra que recoge los votos de todos los países a la vez. De esta forma, el ganador no se puede conocer a falta de que se repartan los últimos puntos, como ocurría antes: hay que esperar hasta el último momento.