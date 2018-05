Paco León: “No creo que a nadie le sorprenda verme vestido de mujer”

Paco León no se lo pensó dos veces. “Era Netflix y había que decir que sí”, cuenta el actor sevillano durante uno de los descansos de La casa de las flores, su último proyecto televisivo. Los 13 capítulos de la primera temporada de esta comedia de humor negro se estrenarán en Netflix el próximo 10 de agosto. León no sabía qué papel iba a hacer, pero cuando se enteró de que se trataba de una comedia y de que iba a interpretar a una abogada transexual, se enganchó de inmediato al proyecto. “No creo que a nadie le sorprenda verme vestido de mujer, no estoy pendiente si alguien le da morbo”, dice sin tapujos.

La casa de las flores narra la historia de una familia mexicana de clase alta que vive una vida aparentemente perfecta. Sus miembros tienen una famosa floristería y públicamente proyectan una imagen de éxito y unión. Pero todo cambia cuando muere la amante de muchos años del padre y él decide llevar a los hijos que tuvo fuera de matrimonio a vivir en la casa de su esposa.

La llegada de los nuevos inquilinos abre una caja de Pandora, que saca a la luz muchos secretos incómodos y viejos tabúes. “La casa de las flores tiene esta cosa de alcachofa, de penca que vas desgranando (…) me enganchó el tema de la familia y el tono de la comedia, tiene una cuestión negra, como de culebrón”, comenta León. “Lo más bonito del proyecto es que el vínculo familiar es tan poderoso que sobrevive a todo lo demás, cosas que socialmente cuestan trabajo aceptar como la sexualidad de tus hijos”, afirma.

Avance de 'La casa de las flores'.

José María, su personaje, era el marido de la hija mayor de la familia hasta que se fue a España para convertirse en la persona que realmente quería ser: María José. “Es un bufé de trasgresiones, eso es lo más interesante”, dice el actor entre risas. León comparte créditos con actrices como Aislinn Derbez, Cecilia Suárez y Verónica Castro, una figura icónica de las telenovelas mexicanas que regresa a la pantalla después de casi 10 años de ausencia.

Para León, la comedia es un vehículo para hacer visibles distintas realidades que suelen ser ignoradas porque son incómodas y que son tratadas con demasiada solemnidad. “Yo reivindico una comedia con fundamentos morales, poéticos y sociales, que defienda cosas y te haga plantearte cosas”, explica el también director de Arde Madrid (serie que Movistar + estrenará en el último tercio del año).

El sello cómico y pícaro de León coincidió con el estilo del mexicano Manolo Caro, el director de la serie. “Hay muchas similitudes en el tono y en el género, pero Manolo es mucho más estilizado y yo busco algo más sucio y menos bonito”, dice sobre Caro, que se ha consolidado con éxitos en taquilla como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y La vida inmoral de la pareja ideal.

León, que ha dirigido tres largometrajes en seis años, disfruta cada faceta, ya sea delante o detrás de cámara. “Haber estado en los dos sitios te da una visión periférica de todo, tienes más control cuando diriges, produces y escribes, pero yo me siento básicamente actor y ponerme a las órdenes de alguien más me encanta”, cuenta.

El intérprete espera ser un puente entre las audiencias iberoamericanas y apuesta por que las plataformas digitales derriben las diferencias culturales de uno y otro lado del Atlántico. “Hay un momento efervescente de la televisión de pago en España, que está cambiando mucho la forma como consumimos estos contenidos”, señala. “Es la era de la televisión de pago y existe una libertad creadora sin precedentes que hay que aprovechar tanto como actor como director”, dice antes de que le avisen que tiene que volver al set.