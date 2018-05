‘Juego de tronos’, una sinfonía de dragones que también llena estadios

No hay una serie más famosa en el mundo que Juego de tronos. Son muchos los factores que han contribuido a ello, pero hay un aspecto que ha sido fundamental, que ha enganchado al espectador desde el primer segundo: el tema principal compuesto por Ramin Djawadi (Duisburgo, Alemania, 1974), autor también de toda la banda sonora. Y que todo el mundo conoce. A la espera del estreno en 2019 de la octava y última temporada, cuando todavía está en pleno rodaje en lugares como Belfast o Sevilla, Juego de tronos comienza el próximo martes en el Wizink Center de Madrid una gira europea con un concierto en el que el propio Djawadi dirige una orquesta y un coro con un espectáculo de efectos visuales y tecnología que repasarán los momentos más famosos de la ficción. El jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona repetirá en España y luego el espectáculo viajará a ciudades como Berlín, Viena, Amsterdam, Hamburgo, Londres o Copenhague.

"La idea es que la gente se vea inmersa en Invernalia durante el concierto. Básicamente, empezaremos con la primera temporada y haremos un recorrido hasta la séptima, es un resumen perfecto de lo que hemos vivido hasta ahora, estarán todos los momentos importantes de la serie y, espero, la gente se emocionará aún más con la espera de la octava", cuenta el compositor alemán en conversación telefónica. Aparte del tema principal, entre los que interpretarán en directo destacan otros como Las lluvias de Castamere, que se convirtió en el leit motiv de los Lannister, Light of the Seven (y su apuesta por el piano en el final de la sexta temporada) o Truth (el tema con el que se desvela uno de los secretos más importantes de la serie en la séptima entrega). "También interpretamos piezas que no existen en la serie o en ninguna banda sonora publicada", explica el músico, que apunta que casi todos los temas tienen arreglos específicos para amoldarse al espectáculo visual.

Parte del espectáculo en vivo de 'Juego de tronos'.

"Los creadores de la serie me enseñaron los dos primeros capítulos y pensé que tenía que trabajar en esto con gente tan creativa. Para el tema principal, David [Benioff] y Dan [Weiss] me enseñaron la animación de inicio y hablamos sobre cómo tenía que resumir el sentimiento y el estado anímico de la serie, y expresar toda la aventura, el misterio y el viaje en sí. Y al poco empecé a escribir esta melodía. Ver que es tan popular es maravilloso", cuenta Djawadi. Y a partir de ahí, logró el tono de la serie. Principalmente, con un instrumento dominante: "el chelo captura el sentimiento de la historia y de ese tono oscuro".

El compositor explica que siempre espera a ver los capítulos ya montados para componer. Aunque en siete años hubo una excepción que dio lugar a otro de los temas emblemáticos de la serie, el que acompaña a la casa Lannister. "Lo escribí entre la primera y la segunda temporada. David y Dan me llamaron mientras rodaban y me enseñaron la letra de la canción Las lluvias de Castamere que sale en el libro y me contaron lo que iba a pasar con la Boda Roja. Planearon la escena con mucha antelación y me explicaron que necesitaban la melodía para esa letra. Eso se convirtió en el tema de los Lannister y empezamos a plantarlo en varios capítulos anteriores de forma que al llegar a la Boda Roja la audiencia supiera al escuchar la melodía que los Lannister estaban detrás de aquello".

Temporada siete de 'Juego de tronos'.

La octava y definitiva temporada está en producción y Djawadi admite que todavía no ha podido ver nada para comenzar a componer. Además, la gira de conciertos de la Juego de tronos Live Experience continuará en verano por Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿tiene alguna idea que le gustaría meter en la entrega definitiva que no haya hecho antes? "La historia suele guiarme hacia dónde ir, musicalmente hablando. Por ejemplo, si me dicen antes de la temporada 6 que iba a escribir algo como Light of the Seven [una composición de casi diez minutos que acompañó a Cersei Lannister en su venganza de la sexta temporada] y que iba a ser a piano, no lo hubiese creído. Es difícil predecir qué voy a poder hacer este año, pero seguro que al ser la temporada final será algo épico".