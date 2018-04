‘Juego de tronos’: La batalla de las 55 noches de la última temporada

En 2018 no hay Juego de tronos y habrá que esperar hasta algún momento de 2019 (no hay fecha confirmada) para ver la octava y última temporada de la serie, que solo contará con seis capítulos. De momento, el rodaje está en marcha y va saliendo con cuentagotas información sobre cómo se está desarrollando. A finales de enero y durante febrero y parte de marzo se grabó en Irlanda del Norte la mayor batalla rodada en la historia de la serie. Y se hizo durante 55 noches consecutivas. Un esfuerzo extremo y una duración fuera de lo normal (luchas como la Batalla de los Bastardos o la emboscada de la séptima temporada rodada en Extremadura necesitaron un mes y ya era un tiempo extraordinario).

El ayudante de dirección Jonathan Quinlan publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento que los productores hicieron llegar al equipo de rodaje (un post que ya ha sido borrado). La imagen fue recogida por la web especializada en Juego de tronos, Watchers on the Wall. Quinlan posteó la foto con el siguiente mensaje:"Lo dice todo. 55 noches consecutivas. 11 semanas. 3 localizaciones. No volveréis a ver nada parecido nunca".

El mensaje de los productores fue el siguiente:

El mensaje de Jonathan Quinlan recogido por Watchers on the Wall.

Esto es para los Dragones de la Noche Por aguantar 55 noches seguidas. Por aguantar el frío, la nieve, la lluvia, el barro, la mierda de oveja de Toome [donde se ruedan escenas de Invernalia] y los vientos de Magheramorne. Cuando decenas de millones de personas en todo el mundo vean este episodio dentro de un año, no sabrán lo duro que habéis trabajado. Les va a dar igual lo cansados que estabais o lo duro que fue hacer vuestro trabajo en temperaturas por debajo del punto de congelación. Solo entenderán que están viendo algo que no se había hecho antes. Y eso es gracias a vosotros. Gracias

En Santiponce (Sevilla) el rodaje continúa estos días. Desde el día 2 de abril, las ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica, están sufriendo cierres parciales al público. Así será hasta el próximo 24 de abril. A partir de esa fecha y hasta mayo, el conjunto arqueológico será cerrado por completo para finalizar la grabación de las secuencias ambientadas en Pozodragón en Desembarco del Rey (escenario que ya apareció en la séptima temporada emitida el verano pasado).

Entre el 3 y el 18 de mayo, el conjunto arqueológico será cerrado por completo y solo será visitable el teatro, separado del recinto principal. Finalmente, entre el 19 y el 27 de mayo, serán visitables las ruinas de la ciudad salvo el anfiteatro, que permanecerá cerrado, y el antiguo teatro romano. Para estos días, del mismo modo que durante el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 2 de mayo, el acceso al recinto estará instalado en el entorno del cementerio de Santiponce, informa Europa Press.