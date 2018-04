El consumo de música digital ya es el doble que el de música física en España

El informe de la IFPI corrobora y certifica la información que ya avanzó Promusicae dos meses atrás sobre los álbumes y canciones de mayor éxito en nuestro país. La lista de discos más vendidos, escuchados y descargados está encabezada por Pablo Alborán con Prometo. A continuación, Joaquín Sabina (Lo niego todo), El Barrio (Las costuras del alma), Alejandro Sanz (+ es +: El concierto) y Vanesa Martín (Munay).

En el caso de la lista de canciones, Despacito de Luis Fonsi se alzó como indiscutible número 1. Le siguieron los pasos Shape of you de Ed Sheeran, Me rehúso de Danny Ocean, Felices los cuatro de Maluma y Súbeme la radio, la alianza de Enrique Iglesias con Descemer Bueno, Lion & Lennox.