A veces, cuando todos los focos apuntan a un objetivo, es necesario abrir el plano para entender la escena completa, aquello que queda fuera de las cámaras. Si repasamos algunas de las denuncias más famosas sobre acoso sexual en Estados Unidos, junto a las denunciantes hay una mujer que siempre viste de traje y lleva collares de perlas o grandes pendientes dorados. Es la abogada especializada en temas de mujer Gloria Allred. Aparece en las imágenes consolando a algunas de las mujeres que denunciaron a Bill Cosby. También abrazando a la exconcursante de The apprentice Summer Zervos mientras acusaba a Donald Trump por abusos sexuales.

Gloria Allred lleva delante de esos focos varias décadas, aunque fuera de EE UU su nombre no sea muy reconocible. Su experiencia marcó su carrera: fue violada, se quedó embarazada y un aborto ilegal le causó una hemorragia casi mortal. Ahora, Netflix le dedica Seeing Allred, documental que repasa su trayectoria. Un momento del filme podría servir de resumen de su carrera: cada 14 de febrero, por San Valentín, Gloria Allred montaba una mezcla de performance y acto reivindicativo ante la prensa y acompañaba a una pareja de amigas lesbianas a intentar casarse en California. Cada 14 de febrero, la misma respuesta: no, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio.

Cuando por fin pudieron casarse, la abogada lloró. “Nunca te había visto llorar”, dice su amiga. Porque Gloria Allred, que cultiva su imagen de mujer fría y distante, nunca llora en público. “No pueden saber lo buena que soy. Si no, no me tendrían miedo (...) El poder solo entiende el poder”.

Uno de los argumentos de sus detractores es que busca notoriedad, y las cámaras siempre la siguen. Es cierto, y sabe perfectamente cómo aprovecharlas. Es parte de una estrategia que se intuye en el documental. Incluso a ratos da la impresión de que el guion es de la misma abogada, especialista en ser una secundaria de las escenas, pero con el poder suficiente como para dirigirlas.