No deja de ser curioso, además de sociológicamente significativo, que las series con mayor abundancia y aceptación giren en torno a conflictos bélicos, asesinatos y/o desapariciones o a las múltiples adaptaciones de los superhéroes de la factoría Marvel. Respecto a estas últimas, un dato: la industria del videojuego facturó mundialmente en 2016 75.000 millones de euros. Dicho de otra manera: hay una enorme demanda de efectos especiales. Ya que no se resuelven los problemas cotidianos sociales, económicos o políticos dejemos el agobio y convirtámonos en guerreros inmortales, al menos durante un rato.

De las series sobre servicios secretos, CIA, FBI, etcétera, sigue en lo alto de la cima Homeland, cuya séptima temporada se puede ver en Fox por más que el canal decidió emitirla pasadas las once de la noche, conscientes, al parecer, de que en España todo el mundo tiene insomnio. Una séptima temporada en la que el "mal" ha vuelto a la mejor tradición: los rusos, detalle que demuestra la habilidad de los guionistas por acercarse a la embarullada actualidad política estadounidense en la que Trump y Putin forman desde hace tiempo una extraña pareja. En todo caso, la cadena no piensa dejar de lado las intrigas en los países árabes y ya sitúa su nueva y prometedora serie, Deep State, en el Líbano e Irán. Corren tiempos confusos y las mejores series de los servicios secretos, y de su proclividad a sobrevivir en las cloacas de los Estados, no podían ser de otra manera.

Cosa distinta son las basadas en fuerzas especiales o en cuerpos selectos de las policías urbanas. En ellas el bien y el mal están nítidamente diferenciados. No hay lugar para la oscuridad porque lo ocupa la certeza. Y entre ellas destaca The Brave (AXN España), en la que un selecto grupo de operaciones especiales trabaja conjuntamente con otro muy selecto grupo de analistas que, además, dominan los más selectos sistemas informáticos. Lo resuelven todo.