‘The Brave’, dos equipos de élite para las misiones más peligrosas

En Washington D.C., un grupo de analistas maneja la tecnología de vigilancia más avanzada. Ellos son los ojos y el cerebro del equipo de militares de élite que, en diferentes partes del mundo, tienen que ejecutar las misiones más peligrosas. Estos dos grupos son los protagonistas de la serie de ficción The Brave, que AXN emite los lunes (22.55). "Tienen que adaptarse a situaciones de vida o muerte y tienen que confiar en los otros sus vidas", cuenta el actor Mike Vogel, que da vida al teniente Adam Dalton, responsable del equipo que trabaja sobre el terreno y que también se tiene que relacionar con las fuerzas de inteligencia y seguridad de los países en los que trabajan. "Mostramos también cómo es la cooperación en todo el mundo en la lucha contra el mal", añade.

A Vogel, conocido por su participación en series como Bates Motel o La cúpula, el mundo de las unidades militares especiales no le es ajeno. "Algunos de mis amigos y varios miembros de mi familia han formado parte de unidades parecidas a la de la serie. Para mí ha sido fácil entender los temas que tratamos, pero también ha sido una gran responsabilidad hacerlo bien y honrarlos", dice en conversación telefónica con EL PAÍS.

Durante el rodaje de los 13 capítulos de la primera temporada, la serie contó con un asesor militar que ayudó a los actores no solo con un entrenamiento que les mantuviera en buena forma física, sino que también les hizo entender la "mentalidad necesaria para ser parte de estos equipos, que sufren juntos como un grupo. Se crean unos lazos de unión muy fuertes entre ellos", describe el actor. "Muchos de mis amigos dicen que, cuando las cosas se ponen estresantes y caóticas, en medio de un incendio o cuando parece que no hay salida, ellos se centran, es cuando están tranquilos, pero en el día a día es cuando se sienten estresados. Para la mayoría de nosotros es al contrario, buscamos la seguridad del día a día y en situaciones mínimamente estresantes perdemos los nervios".

Para la temporada 2017-2018, los canales estadounidenses han apostado entre sus novedades por varias series con temática militar, entre las que se encuentra The Brave. Para Vogel, este interés por el mundo militar es lógico: "son héroes de la vida real, son héroes que no llevan capa, que quizá no tienen los poderes de un superhéroe pero sí tienen poderes que les permiten llevar a cabo tareas increíbles. Hay algo que hace que queramos vernos a nosotros mismos como esta gente y el hecho de que sean reales, que estén entre nosotros y puedan ser nuestros hermanos, hermanas, amigos..., hace que haya algo intrigante en ellos", completa el actor.