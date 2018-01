Seis series que no te puedes perder en febrero

- Here and Now

Holly Hunter y Tim Robbins interpretan a los padres de una peculiar familia multirracial, con tres hijos adoptivos, originarios de Liberia, Vietnam y Colombia, y una hija biológica. Esta familia aparentemente perfecta empezará a mostrar sus fisuras mientras salen a la luz algunos secretos. Además, uno de los hijos empieza a sufrir unas alucinaciones que les hace temer que padezca una enfermedad mental.

¿Por qué no te la puedes perder? El guionista Alan Ball vuelve a contar la historia de una familia tras haber firmado la gran A dos metros bajo tierra (también es el responsable de series como True Blood o Banshee, pero en este caso el tono será muy diferente), lo que, junto a la marca HBO, hace esperar grandes cosas de Here and Now. El arranque de la serie apunta a un drama con ligeros toques de comedia en una familia en la que el padre es un profesor de filosofía que padece depresión, la madre es una mujer obsesiva y controladora, y los hijos son muestra de la diversidad de la sociedad estadounidense.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena la serie el 12 de febrero.

- Altered Carbon

En este mundo futurista, una nueva tecnología permite digitalizar la conciencia, de forma que se puede instalar en un nuevo cuerpo humano y evitar así la muerte. Takeshi Kovacss un soldado de un grupo de élite de guerreros interestelares que fueron derrotados en un alzamiento contra el nuevo orden mundial. Fue condenado a prisión por siglos, pero el millonario Laurens Bancroft le ofrece la oportunidad de volver a la vida en un nuevo cuerpo. A cambio solo tendrá que investigar quién ha intentado asesinar al propio Bancroft.

¿Por qué no te la puedes perder? Si eres fan de la ciencia ficción y de la estética de Blade Runner, esta es tu nueva serie. Coches que vuelan, ciudades iluminadas con derroche de neones, un tono oscuro y con cierto aire filosófico sirven para ambientar esta historia que no se corta en mostrar la violencia. Para quienes la ciencia ficción no les atraiga mucho, también tiene la investigación como enganche. Y caras conocidas para el mundo seriéfilo entre sus protagonistas, como Joel Kinnaman (The Killing) como el protagonista Takeshi Kovacs y James Purefoy (Roma, The Following) como el millonario Bancroft.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los diez capítulos de su primera temporada el viernes 2 de febrero.

- Homeland

La nueva temporada (y ya van siete) retoma la historia en el punto en el que terminó la anterior, mostrando las consecuencias del atentado contra la presidenta Elizabeth Keane, que reforzará su carácter autoritario. Entre las decisiones que toma se encuentra detener a 200 miembros del grupo de inteligencia especial, incluido Saul Berenson. Mientras, Carrie se muda a Washington con el objetivo de acabar con la administración Keane y liberar a los detenidos.

¿Por qué no te la puedes perder? Esta es la séptima temporada de un thriller que se ha reinventado en varias ocasiones y que sigue siendo una de las series más esperadas de la temporada a pesar de las idas y venidas de personajes y los giros en su historia. Que nadie espere encontrar apenas rastro de aquella Homeland que enganchó en la primera temporada con la historia de un supuesto héroe de guerra que podía haberse convertido en un terrorista. Entre sus virtudes en las últimas entregas se encuentran la capacidad de acercarse a la actualidad política desde diferentes puntos de vista. Entre sus problemas está el paso del tiempo, aunque la reinvención a la que se somete cada año la ha venido bien en ese sentido.

¿Dónde y cuándo verla? Fox estrena en España la séptima temporada el 21 de febrero (23.05).

- La casa de las miniaturas

Ámsterdam, 1686. La joven Petronella, Nella, se ve obligada a casarse con el comerciante Johannes Brandt para ayudar a que su familia supere los problemas económicos. En la mansión familiar, Johannes vive con su hermana y sus criados en un ambiente estricto y hostil hacia la nueva esposa del señor de la casa. Poco a poco, Nella irá descubriendo los secretos que esconde su nuevo hogar, para lo que cuenta con la inesperada ayuda de una misteriosa miniaturista que parece conocer muchos detalles de la vida de los habitantes de la casa.

¿Por qué no te la puedes perder? El sello de la BBC está detrás de esta miniserie de época que traslada a la pequeña pantalla el libro escrito por Jessie Burton. El director catalán Guillem Morales se encarga de poner en escena esta recreación de la Ámsterdam del siglo XVII, con una cuidadísima estética muy pictórica, buenas interpretaciones y una trama que esconde giros y secretos varios, además de una reflexión de fondo que se puede trasladar a los tiempos modernos.

¿Dónde y cuándo verla? Los tres capítulos de esta miniserie estarán disponibles en Filmin el 13 de febrero.

- Mozart in the Jungle

Siguen las aventuras del maestro Rodrigo, Hailey y el resto de miembros de la orquesta sinfónica de Nueva York protagonista de esta serie ambientada en el mundo de la música clásica desde un peculiar punto de vista. En los nuevos capítulos, Rodrigo y Hailey están a punto de hacer pública su relación mientras que ella trata de reivindicarse como directora de orquesta y él busca recuperar su inspiración. Además, Thomas se une a una orquesta recién nacida en Brooklyn.

¿Por qué no te la puedes perder? Ya en su cuarta temporada, Mozart in the Jungle está asentada como una comedia ligera y amable muy entretenida en la que los personajes ya están bien definidos y es más fácil empatizar con ellos. Su mirada desenfadada a un mundo tan desconocido y aparentemente encorsetado como el de la música clásica es un soplo de aire fresco. Además, da gusto reencontrarse con los personajes de Gael García Bernal, Lola Kirke y Malcolm McDowell, por mencionar solo algunos nombres del reparto.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series emite en maratón toda la cuarta temporada el 17 de febrero (también en vídeo bajo demanda).

- Todo es una mierda

Ambientada en 1996, esta serie sigue a dos grupos de alumnos de un instituto de Boring, en Oregon. Unos son estudiantes de teatro y otros lo son de audiovisuales. Los protagonistas de esta historia son un grupo de marginados de sus clases que unirán sus fuerzas para hacer una película que les motive para sobrevivir a los complicados últimos años de instituto.

¿Por qué no te la puedes perder? Netflix parece que quiere repetir el éxito bañado en nostalgia que se marcó con Stranger Things con esta serie que cambia los años ochenta por los noventa. Es complicado imaginar un pelotazo como el de la ficción creada por los hermanos Duffer, pero lo intentarán con esta historia que combinará drama y comedia.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los 10 capítulos de la primera temporada el 16 de febrero.