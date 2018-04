El sonido que marca el arranque de siglo

El pop ha caído en descrédito. El rock resiste, aunque no es su mejor momento. Lo que hoy copa la industria musical es el dance. Solo hay que ver los carteles de los festivales de música más importantes del mundo, con los Djs como grandes reclamos de la fiesta. Incluso las estrellas del pop o los raperos se arriman a los sonidos electrónicos para hacer bailar a su público. Le ha pasado hasta a Justin Bieber, que se ha hecho adulto, musicalmente hablando, pasándose a este estilo. Este género ha dominado el arranque de siglo y los artistas que han marcado el ritmo ya han sido elegidos por el público: desde el mismo Bieber, a Lady Gaga; de Calvin Harris, a Lmfao. El disco Dance XXI, la segunda entrega de la colección Música Dance de EL PAÍS, recoge los mejores temas que se han creado hasta el momento. Llega a los quioscos este domingo por 6,95 euros.

Bieber dejó claro su nuevo camino cuando, después de una larga temporada de silencio musical y escándalos personales, sacó su tema What do you mean?, con el que aparece en la colección. La canción puso punto y final al pop ñoño de Baby que le había dado la fama, después de haber sido descubierto en 2008 en Youtube.

Ese mismo año saltó a la palestra una de las grandes divas del dance actual: Lady Gaga. Esta semana la cantante está festejando los 10 años de su tema Just Dance, que ya venía siguiendo el auge del estilo electrónico de principios del 2000. Alcanzó el número 1 en la lista Bilboard en 2009. Gaga, con su estética estrambótica, pero sobre todo con temas muy bailables y una potente voz, no ha dejado de sorprender desde entonces. Una de las joyas de su colección es el tema Telephone, en el que invitó a otro animal de la industria a colaborar: Beyoncé. No solo su sonido, también la estética del videoclip, han quedado fijados en la memoria y por eso se encuentra en Dance XXI.

Sin desmerecer a los nombrados, los grandes protagonistas de esta etapa son los Djs. Lo certifican festivales especializados en el sonido electrónico como Tomorrowland o Sónar, que se han convertido en los más importantes del planeta. Profesionales como Calvin Harris, desde 2013 dentro de los 15 mejores del mundo de la lista Dj Magazine, han roto récords en la electrónica: él es el dj mejor pagado del mundo, según la revista Forbes, con 40,8 millones de euros el año pasado. Aparece en la colección con Bounce, la canción que provocó el gran éxito del disco homónimo.

Junto a Harris se encuentran los también Djs Steve Aoki, actualmente número 9 del mundo según la misma lista, y Kygo, que en tres años ya ocupa el número 24. Just hold on y Raging, respectivamente, son las canciones elegidas en la colección. La primera ayudó a Aoki a llegar a un público más amplio gracias a la participación del cantante de One Direction Louis Tomlinson. Raging choca en primer instancia con el dance por el aura sensible, la melodía suave de los primeros 20 segundos; no obstante, explosiona después como una refinada pieza electrónica que seguramente se ha escuchado en bucle.

El fenómeno del dúo LMFAO, el belga Stromae, The black eyed peas, Buraka Som Sistema, Icona Pop, Major Lazer, Justice, Benny Benassi, Armin Van Buuren y Bastille están también presentes en este volumen de la colección Música Dance.

