¿Se puede juzgar una serie solo por su primer episodio?

"Dicen que no se debería juzgar un libro por su portada, ¿se puede juzgar una serie por su primer episodio?". Esa fue la pregunta que marcó la rueda de prensa con el jurado del primer festival de series celebrado en Cannes, Canneseries, y que más se repite estos días.

Dirigida al presidente de este jurado, el novelista y ahora guionista de televisión, Harlan Coben, quien, precisamente, clausurará el certamen con su nuevo show, Safe (Netflix), no dudó. "También hay libros que se juzgan en las primera 20 paginas, aunque quizá el juicio no sea el correcto, puede pasar que el libro no te enganche en esas 20 páginas primeras", dijo. Y lo mismo ocurre con las series. "En el mundo de hoy, si no atrapas en los primeros 20 o 30 minutos, hay otros 400 'shows' que se pueden ver".

En el otro extremo de la mesa estaba sentado Michael Kenneth Williams, el mítico Omar de The Wire, una de esas series que quizá, de estrenarse hoy, ya no tendría tantas posibilidades de aguantar en este nuevo mundo de posibilidades infinitas, con espectadores menos pacientes.

"Las series son algo que ves con ansiedad, que ves con el mando de la televisión en la mano pensando si sigues o no. Hay una tensión alrededor de las series que, como espectador y yo lo soy, es interesante; y los creadores tenemos que ser conscientes de ella", dijo Cesc Gay en la rueda de prensa tras la proyección en Cannes de su primera serie, Félix.

Félix, estrenada ya el viernes en España en Movistar+, fue la encargada de abrir la competición el domingo por la mañana en una sala llena de público internacional. A pesar del miedo a que el humor es lo que peor se traduce entre culturas, "el público se rió en las escenas que debía reírse", dice el actor protagonista Leonardo Sbaraglia; y acabó la proyección con un triple aplauso para al equipo desplazado hasta Cannes: Gay, Sbaraglia y la actriz Mi Hao Lee, que habían llegado de madrugada después de una larga aventura en coche desde Barcelona.

Ahora, si les gustó ese primer episodio y quieren seguir viendo Félix tendrán que esperar a que la serie se venda a sus países, algo que podría pasar en este mismo entorno dentro del mercado, MIPTV.

Tanto Gay como Sbaraglia creen que habría que ver la serie entera para entender todo, desde los géneros en los que se va enmarcando, entre el suspense y el humor, como referencia a Hitchcock, hasta el propio personaje protagonista y la sensibilidad y valentía que le caracteriza. Pero entienden Canneseries "como una fiesta fantástica". "Si tuvieran que ver todo, el jurado tendría que haber venido hace semanas", dice el director. "Y ser una de las 10 series que han elegido de todo el mundo, ya es un premio", añade el actor argentino.

Félix se enmarcan, creen ellos, en ese "nuevo género que son series como 'Fargo' o 'True Detective". "Terminan y puede haber una segunda temporada pero que no tenga nada que ver. 'Félix' acaba aquí, pero sigue vivo, y podría haber otra historia sin chinos, sin Andorra".

Cesc Gay, como Harlan Coben, también compara las series con libros para explicar cómo ha cambiado la forma de consumir contenido en pantalla. "Una sala de cine es un ritual, es un pacto con el espectador, el tiempo se detiene", dice. "Mientras que la televisión la ves y el mundo sigue a tu alrededor. Yo en casa tengo cinco libros abiertos, y con las series iguales, ves varias a la vez y cada uno ve la suya. Es una relación muy íntima y los creadores todos tenemos que saberlo, sobre todo los que venimos del cine, que estamos más acostumbrados a que nos hagan caso".

'El Padrino' castizo

Si en algún sitio se puede abrir el debate sobre si se puede juzgar una serie por su primer episodio es estos días en Cannes. Mientras Canneseries enseña 10 pilotos de 10 series de nueve países distintos, en MIPTV hay charlas y presentaciones continuas para exponer las tendencias de creación y consumo, formatos nuevos y avances de las series de las que, probablemente, se hablará en un futuro no tan lejano. Entre estos shows, está Gigantes, la primera serie del director Enrique Urbizu para el que cuenta con su actor fetiche, José Coronado.

Un drama "sobre crimen y mafia" con un trasfondo shakesperiano y que nombra a la italiana Gomorra o El Padrino como referencias por tratar del choque de generaciones en el mundo del hampa. Aunque la estrenará hacia otoño, Movistar+ ha avanzado este domingo en Cannes 15 minutos de Gigantes a posibles compradores del mundo, al tiempo que está aquí viendo qué se hace en otros países. "Somos generadores y compradores de contenido, y venimos aquí con las dos misiones", dice Sergio Oslé, responsable de Telefónica Video en España.

"Estoy para apoyar 'Félix' y para asegurar a las distribuidoras internacionales que la producción de series es una prioridad" que nace de la confianza tras el éxito cosechado fuera, no solo en países de habla hispana porque La zona se va a estrenar pronto en EE UU.