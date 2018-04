Cannes se pasa a las series

Cannes. El Palais des Festivals. La alfombra subiendo la escalinata, las estrellas, los fotógrafos, los flashes. Y entre proyección y proyección, profesionales cerrando tratos, creando futuros proyectos. Todo será igual, pero todo será distinto. Hasta el 11 de abril la ciudad francesa acoge lo que han llamado como "la semana más grande de la televisión", porque al ya clásico MIPTV (Mercado Internacional de Programas de Televisión) se ha sumado un nuevo festival de series, Canneseries, que mira a su homólogo de cine como referencia.

"Hay muchos festivales de series en el mundo y cada vez más series entran en festivales de cine, pero no creo que haya uno que marque la diferencia y creo que ahí entra Canneseries", explica a EL PAÍS el programador de este nuevo certamen, Albin Lewi. Y aporta tres razones para explicar qué hará a Canneseries diferente. "Primero, la localización: tiene lugar en Cannes, que es un lugar de referencia por juntar a la industria del cine. Segundo, el MIPTV. Era imposible pensar en celebrar un festival sin un mercado", explica. MIPTV es uno de los mercados televisivos más grandes. Celebrado en la ciudad desde 1965, ha llegado a acoger en los últimos años a más de 11.000 participantes entre productores, compradores, vendedores... "Así que era el lugar perfecto en el momento adecuado –insiste Lewi–. Y, por último, es televisión. Las series son de lo que todo el mundo habla hoy. Cannes, este momento y series era la unión perfecta". Además, el MIPTV premiará este año a la española Teresa Fernández-Valdés, cofundadora de Bambú Producciones (responsable de ficciones como Fariña, Las chicas del cable o Velvet), con la medalla de honor de Cannes, convirtiéndose así en la primera española de la historia en recibir este reconocimiento.

"La alfombra será rosa no roja y las proyecciones están abiertas al público", continúa Lewi. "El cine solía mirar con arrogancia a la televisión y ahora la calidad de lo que se está haciendo la ha convertido en arte, pero sigue estando abierta al gran público que lo ve en su sofá y después tuitea. No podíamos dejar al público fuera del festival".

Aunque Canneseries arrancó el día 4, es hoy sábado 7 cuando empieza la selección oficial de series. Diez ficciones de todo el mundo han sido elegidas para participar en la competición, de las que se proyectará el primer episodio para una audiencia compuesta de jurado, público, profesionales y prensa. En la gala de inauguración se presentará, fuera de competición, The Truth About the Harry Quebert Affair, dirigida por Jean-Jacques Annaud y que supone el regreso de Patrick Dempsey a la pequeña pantalla tras Anatomía de Grey.

La competición la abrirá la serie española Félix (Movistar+), dos días después de su estreno en España. Y continuará con la alemana The Typist y la estadounidense Killing Eve, una de las más esperadas, creada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) y con otra ex de Anatomía de Grey, Sandra Oh.

La selección de los 10 shows a competición fue de lo más complicado en este nuevo festival, asegura Albin Lewi. Siendo la primera edición, no sabían si les tomarían en serio o si estarían desbordados por la "enorme producción de proyectos que hay en todo el mundo". "Fue una gran aventura, un salto de fe, no sabíamos qué esperar", dice, y por si acaso pusieron en marcha un comité y unos criterios de selección. "Debían ser siempre primeras temporadas, series nuevas, de mínimo cinco episodios y solo podían haberse estrenado recientemente en su territorio de origen, exceptuando Francia, EE UU y Reino Unido".

Acabaron recibiendo más de 130 series y en su "selección soñada" hay títulos que llegan ya con ruido como los nombrados Killing Eve, Félix o Aquí en la Tierra, creada por el actor mexicano Gael García Bernal. Títulos de todo el mundo: desde Corea del Sur (Mother) a Israel (Miguel y When Heroes Fly). Sin olvidarse del potente mercado europeo: State of Happiness (Noruega), Undercover (Bélgica) y The Hunter (Italia). Además, habrá una competición de formato corto y digital en la que está la española Si fueras tú.

El miércoles 11 de abril, también fuera del concurso, la serie Safe (Netflix), protagonizada por Michael C. Hall, clausurará este nuevo festival tras la entrega de premios, concedidos por un jurado que preside el escritor estadounidense Harlan Coben.