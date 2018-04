Muere a los 97 años Ivor Guest, el gran historiador del ballet

El más importante historiador del ballet de nuestro tiempo, Ivor Forbes Guest, falleció en Londres a los 97 años el pasado 30 de marzo, pero su muerte ha sido comunicada el 5 de abril. Había nacido el 14 de abril de 1920 en Chislehurst, en el condado de Kent, y dedicó toda su vida rigurosamente a la historiografía del ballet. Su monumental bibliografía, única e imprescindible, no encuentra parangón, tal como siempre destacaron otros grandes historiadores de la especialidad como Selma Jeanne Cohen y Horst Koegler. En 1992 Ivor Guest y su esposa, la coreóloga Ann Hutchinson (New York, 1918), que le sobrevive, estuvieron en Madrid como ponentes y justificados protagonistas del Congreso Internacional de la Escuela Bolera donde expusieron sus tesis sobre la reconstrucción y notaciones del baile La cachucha y Guest leyó su La Escuela Bolera en Londres en el siglo XIX, base de todos los estudios posteriores sobre este tema específico.

Puede decirse que Guest es el perfilador moderno del concepto de ballet romántico, tal como lo entendemos y clasificamos hoy. Sus profundos conocimientos y estudios de la Francia prerromántica y hasta los días del Segundo Imperio le permitieron situar con exactitud de cirujano y cronológicamente sus descubrimiento documentales y sus análisis estéticos. Dos libros son las columnas básicas de su quehacer: The Romantic Ballet in England (1954) y The Romantic Ballet in Paris (1966). A estos libros, siguieron una serie de biografías individualizadas de gran peso documental y científico, calificadas de definitivas, de figuras como Fanny Cerito, Adeline Genée, Jules Perrot y Virginia Zucchi. Su trabajo de traductor y editor tuvo una premiada primera cumbre en la edición inglesa de las crónicas y críticas de Théophile Gautier. Su perfilado literario de la bailarina Fanny Elsleer ha permitido que hoy entendamos mucho mejor cómo la danza española se convirtió en un influyente factor plástico dentro del esplendor del ballet de mediados del siglo XIX y cómo trascendieron a la vez un sinnúmero importante de artistas españoles de esa misma época.

¿Cómo llega Ivor Guest a este pedestal, venerado y seguido ya en vida por todos los investigadores de danza del planeta? Pues lo hizo, tal como expresó en su día Clement Crisp, de manera indirecta. Como historiador, su primer interés fue Napoleón III, Rey de Roma y el Segundo Imperio, y en 1946, a sazón de unas representaciones en el teatro Sadler’s Well de Londres del ballet Coppélia por una compañía anglopolaca, Guest publica su primer artículo de danza en la revista Ballet. Su primer libro fue Napoleon III in England (1952), al que le siguieron los dos volúmenes monumentales El Ballet en el Segundo Imperio (1953 y 1955), al tiempo que terminaba sus estudios de abogacía y leyes en el Trinity College de Cambridge. Entre 1952 y 1962 Guest fue editor asociado del Ballet Annual y en 1963 ya ocupó el cargo de editor de la revista Dancing Times. En 1982 terminó su Adventures of a ballet Historian: Unfinished Memoir. Fue Guest quien descubrió parte de la música original de La Fille mal Gardée en los archivos del Teatro de la Ópera de París e inspiró el revival de Royal Ballet en Covent Garden que hoy está en el repertorio de medio mundo con la coreografía de Frederick Ashton; también fue el asesor de los programas The Two Coppélias y la serie The magic of dance” de la BBC. Ya casado con Ann Hutchinson (que se muda definitivamente de Nueva York a Londres en 1962) emprendieron juntos varias investigaciones y entre ellas las relativas a la danza española, del que surgiría la biografía canónica de Fanny Elsleer (1970).

Ivor Guest fue el asesor (y escribió en los catálogos) de importantes exposiciones como las del Mercury Theater (1965) y el Victoria and Albert Museum (1980 y 1981). Su libro The dancer’s Heritage (1960) se usa como libro de texto en las escuelas de ballet británicas y norteamericanas. Guest es aún hoy el historiador oficial del Ballet de la Ópera de París, y su libro Le Ballet de l’Opéra de Paris (1976) conoce múltiples ediciones continuadas en varias lenguas.