‘Supervivientes’, que no se apague la llama de los ‘realities’

Los Cayos Cochinos de Honduras están preparados para recibir a una nueva tanda de personajes más o menos famosos, los concursantes de una nueva edición de Supervivientes. Su misión, además de resistir al hambre, las inclemencias del tiempo, la convivencia y las pruebas físicas (y mentales) para tratar de convertirse en ganador, será alimentar la parrilla televisiva de Telecinco, dotando de contenido a otros espacios de la cadena. El programa, que regresa esta noche (22.00), ha confiado en un variopinto grupo de rostros para intentar hacer que la llama de los realities, que tras el tropezón de audiencia de la última edición de Gran Hermano parece en peligro de extinguirse, no se apague. Desde Mayte Zaldívar —exmujer de Julián Muñoz—, hasta el cantante Francisco, Raquel Mosquera —viuda de Pedro Carrasco—, el vidente Maestro Joao, el influencer Sergio Carvajal o la actriz porno María Lapiedra están entre los participantes en la nueva edición.

"A mí me hace bastante gracia Francisco", confiesa a EL PAÍS Jorge Javier Vázquez, que vuelve a ponerse al frente de las galas de los jueves. "Es de esos tíos que no tienen filtro y eso para un programa como el nuestro es muy bueno. Lo importante para un concurso de estas características son personajes que se muestren tal y como son. Aunque aquí es complicado inventarse personajes, porque estás viviendo situaciones extremas y al final sale cómo es cada uno y a veces multiplicado por 15", dice el presentador.

Supervivientes llega tres meses después de que la 18ª edición de Gran Hermano cerrara como la menos vista de la historia del formato en España, mostrando un desgaste que hizo saltar las alarmas. ¿Es el principio del fin de los realities? "No lo veo como un toque de atención pero sí creo que se está llegando al fin del ciclo de los realities con anónimos. Digo realities, no talent shows. Hemos perdido la paciencia para familiarizarnos con perfiles desconocidos", sostiene Vázquez. Para Lara Álvarez, que vuelve a ser la cara del programa en Honduras, "son dos formatos que no tienen nada que ver". Sandra Barneda, al frente del debate de los domingos, habla de "etapas". "También podíamos haber hablado de desgaste en Operación triunfo, pero se le dejó descansar y ha vuelto con la fuerza que ha vuelto. Creo que los buenos formatos es difícil que mueran. Son grandes formatos y el mundo del reality da para mucho", opina la periodista.

Para el trío de presentadores, los datos de audiencia que pueda lograr el programa no son una gran preocupación. "No sé si soy un inconsciente pero no me preocupan", dice Vázquez. "Claro que quiero que arrase, pero hay veces que la audiencia no te acompaña y no te queda más remedio que afrontarlo. No lo vivo como una tragedia, son cosas que pasan en los trabajos. Llevo 20 años en esto y ya lo relativizo", añade el presentador,

Sobre las novedades del formato para esta edición, ninguno de los tres suelta prenda. Pero Lara Álvarez sí adelanta que habrá "un cambio de concepto importante que iréis descubriendo". Además, se aprovechará más el paraíso hondureño en el que graban. "Y cambio mi estilismo, con un punto más agresivo, porque el concurso viene más cañero". También habrá más protagonismo de los concursantes desde la isla en el programa de los domingos. "Va a haber algún cambio en el mecanismo de las galas y en el modo en el que me comunico con ellos", comenta Barneda. "Van a tener más protagonismo en la isla y ese protagonismo puede cambiar su convivencia a lo largo de la semana".

Jorge Javier Vázquez afronta unas semanas en las que tendrá que compaginar su trabajo en Sálvame (diario y Sábado Deluxe) con Supervivientes (jueves), las galas en directo de Got Talent (miércoles), y la obra teatral Grandes éxitos (lunes). "Gestiono bien el estrés. Pero en realidad cuando tengo Got Talent o Supervivientes no voy al diario, hago mi puzle y tengo más tiempo libre del que parece, no me agota". ¿Y no tiene miedo de quemarse? "Cuando me dicen eso me descojono. Después de 20 años ya debería estar carbonizado", ríe el presentador. "Lo mío es una trayectoria que es extraña de entender porque he hecho mogollón de horas de televisión y los programas siguen funcionando. Pero si esta tarde o mañana me dicen en la cadena 'hasta aquí, ya no vengas más', yo diría que gracias, porque ya bastante me han aguantado. He trabajado muchísimo en mi vida porque pensaba que esto se iba a acabar, no porque fuera un enfermo de la tele".