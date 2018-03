Lara Álvarez supera sus fobias y confiesa que quiere ser madre

Lara Álvarez, la presentadora de Supervivientes, participó ayer en el programa Planeta Calleja y como muchos de los otros famosos que han pasado por esta experiencia se desnudó anímicamente frente a las cámaras. El conductor del programa, Jesús Calleja, consiguió que Álvarez se enfrentara a varios retos relacionados con sus miedos y experiencias vitales y terminó nadando entre tiburones, participando en una carrera de rally extremo y en una competición que retaba a comer alimentos picantes. Todo ello con una implicación máxima, como “siempre hace con todo en lo que participa”, según confesó ella misma.

Uno de los miedos que desveló la presentadora fue el que tiene de siempre a los peces, una verdadera fobia. “Tengo miedo a los peces, y me traes a ver a uno de los más grandes del mundo”, decía cuando Calleja la convenció para nadar entre tiburones ballena. La experiencia fue un éxito: “Es histórico”, dijo Lara Álvarez, “Lo que acaba de pasar aquí es algo que no entiendo. Ha sido una experiencia única. Solo por esto ya ha merecido la pena”, exclamó tras nadar al lado de un tiburón de siete metros.

ampliar foto Lara Álvarez nadando entre tiburones en 'Planeta Calleja'.

Entre reto y reto la comunicadora desveló que sus inicios tuvieron que ver con la actuación. Participó en el videoclip de la canción Amo a Laura, una parodia de unos jóvenes un tanto puritanos que nació de una campaña de publicidad. Para la presentadora no fue más que un trabajo de universidad pero gracias a ella alcanzó una gran popularidad. Tras esto, llegaron sus inicios en televisión, primero Marca TV y luego La Sexta y su gran salto a Mediaset, a quien Álvarez guarda fidelidad y está muy agradecida por la confianza depositada en ella. "No me cierro a nada de lo que me proponga Mediaset. He ido haciendo cosas que no sabía que podía hacer gracias a sus propuestas", explicó.

Álvarez, que precisamente ya se encuentra en Honduras, donde se graba Supervivientes que arranca este jueves, mostró con Calleja su lado más familiar y tuvo un especial recuerdo hacia su abuela, que falleció hace siete años. "En los momentos más complicados es cuando más me acuerdo de mi abuela. Ella tenía una tienda de flores en Gijón, por eso me llamaban la nieta de Orquídea, y de ahí mi tatuaje en la nuca", desveló.

ampliar foto Lara Álvarez y Jesús Calleja durante el programa 'Planeta Calleja'.

Sobre su situación sentimental aseguró que, aunque todavía no ha encontrado a la persona idónea con la que compartir su vida, no renuncia al amor, y confesó, además, que le gustaría ser madre. “Ahora mismo mi vida es muy completa, muy plena, pero no renuncio al amor real. […] Quiero ser madre sin duda. Me falta encontrar una persona que pase lo que pase en la relación pueda ser un buen padre y eso aún no lo he encontrado”, dijo la presentadora de 31 años.

Lara Álvarez mantuvo una relación con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso en 2014 y poco después con el empresario Román Mosteiro, un gran amigo que tras su ruptura con el piloto en 2016 pasó a ser su pareja. El año pasado se dieron una segunda oportunidad, pero terminó también en ruptura.