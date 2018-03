El torero Gonzalo Caballero, un rebelde con causa contra Simón Casas

El Rey Don Juan Carlos fue el invitado principal a la gala organizada por Plaza1, la empresa que gestiona la plaza de Las Ventas, para presentar los carteles de la feria de San Isidro, y recibió un homenaje como 'Embajador Universal de la Tauromaquia', pero el protagonismo se lo robó Gonzalo Caballero, un joven torero madrileño, quien aprovechó que le concedieron un premio ' a los valores humanos' para arremeter contra el empresario Simón Casas por no incluirlo en la Feria de San Isidro.

Fue, sin duda, el momento más tenso de una celebración que se presentaba festiva y a mayor gloria de los gestores de la plaza madrileña. Caballero anunció públicamente que devolvía el trofeo 'a la mejor estocada' que le había otorgado el jurado de la plaza por su actuación en la feria isidril de 2017 "por respeto a mis principios" y a pesar de que "me han enseñado que un premio en la primera feria del mundo es lo más grande".

El torero, que no figura en los carteles isidriles de este año, contó de manera atropellada las negociaciones fallidas que había mantenido con la empresa, y, dirigiéndose a Casas, señaló que "en la segunda llamada hirió mi sensibilidad porque mencionó dos atributos: inteligencia y -perdón por la palabra- cojones". "No sé si es muy inteligente devolver un premio, pero yo sé, al igual que el público de Madrid, que c... me sobran -añadió- para ser el novillero de esta década con más orejas en esta plaza; me sobran para matar aquí un toro sin muleta para reivindicar la alternativa que buscaba...; los tuve para matar aquí un toro con el muslo abierto, y para dormir siete meses en un hospital, enterrar a mi padre y veinte días después dar una vuelta al ruedo y llevarme el premio a la mejor estocada" .

"Y, sobre todo, -prosiguió- tengo c... para defender mi verdad, porque prefiero morir luchando por la libertad de mis manoletinas que ser preso todos los días de mi verdad". "Yo admiro a las personas rebeldes -terminó-, aquellas que en la búsqueda de su libertad no temen nada. Y no olvide que la rebeldía, a los ojos de todo aquel que haya leido algo de historia, es la virtud del hombre".

Una gran ovación de los presentes corroboró las palabras nerviosas y fimes del torero. Acababa de recibir el galardón 'Solidaridad y Taromaquia' por su gesto de encerrarse con seis toros a beneficio de los niños con cáncer. Otras personas reconocidas por los premios 'Las Ventas', instituidos por vez primera, fueron Enrique Ponce (Figura de la Temporada 2017), El Juli (Trayectoria Taurina), la rejoneadora francesa Léa Vicens (Mujer y Tauromaquia), y Victorino Martín (Ganadería más relevante).

También subió al escenario el Rey Don Juan Carlos para recibir el galardón como 'Embajador Universal de la Tauromaquia', y en sus palabras de agradecimiento afirmó que "podéis contar con todo mi apoyo, y también con el de mi hija doña Elena (presente en la gala) y sus hijos".

Tras confesar su "emoción" por recibir el premio, don Juan Carlos ensalzó los valores que representa la tauromaquia, "una realidad presente" en España y en varios países iberoamericanos que "ha influido enormemente en todas las disciplinas artísticas".

"Es tal la fuerza estética de la tauromaquia que ha dejado huella, incluso, en otras muchas manifestaciones sociales o culturales donde la fiesta de los toros no siempre ha estado presente. No cabe duda de que los toros no dejan a nadie indiferente", añadió.

"Pronto, si el tiempo no lo impide y con el permiso de la autoridad, nos veremos otra vez aquí para disfrutar de la fiesta, por lo que ya, con la feria en capilla, nada más me queda deciros que ¡suerte y al toro!", terminó el monarca.

También se dirigió a los asistentes el empresario de Las Ventas, Simón Casas, quien calificó la plaza como "el corazón de la taruromaquia donde laten los sueños de toreros y aficionados", y se extendió sobre la sinceridad como elemento fundamental para triunfar "en la mejor plaza del mundo".

"Este año, -continuó- todas las culturas, todas las naciones, todos los hombres y mujeres de bien tendrán su oportunidad en este San Isidro; que hemos querido que sea más abierto que nunca, más universal, porque el toro es un idioma universal".

"No falta ninguna figura consagrada ni torero emergente", terminó.