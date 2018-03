Siete libros de mujeres que alzan la voz

En los tradicionales resúmenes de fin de año hubo consenso sobre qué significó 2017: fue el año de las mujeres. En las librerías también se siente. Los tradicionales —y reducidos— estantes reservados a la categoría Feminismo han ido extendiéndose hasta llegar a los escaparates. Y no se trata solo de libros sobre teoría feminista. En los últimos años se han publicado decenas de títulos escritos por mujeres que tratan temas que tradicionalmente se callaban. Escritoras que no solo cuentan historias, sino que también utilizan sus páginas para levantar la voz o dársela a otras mujeres acostumbradas a callar.

Algunos se escribieron hace años y ahora se reivindica a sus autoras. Muchos se han publicado o traducido en los últimos meses, aprovechando el interés. No son libros para mujeres ni que solo deban leer ellas. Son títulos firmados por escritoras, periodistas y activistas que hablan a unos lectores que ahora están más dispuestos que nunca a escucharlas.

1. Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit

Rebeca Solnit no solo ha alzado la voz contra un comportamiento machista, sino que, además, le ha dado nombre: mansplaining. El término hace referencia a ese acto masculino de explicar cosas a las mujeres, generalmente con un tono paternalista y condescendiente, sin preguntarse si ellas saben algo del tema. O incluso más que ellos. Aunque ahora su uso está muy extendido —e incluso tiene equivalente en castellano, “machoexplicación”—. Todo surge de una anécdota que vivió la propia Solnit, cuando un señor intentó explicarle de qué iba un libro que él no había leído y que ella había escrito.

Así empieza el ensayo Men explain things to me (Los hombres me explican cosas), que da nombre al libro, que reúne otros artículos de la autora.

2. Bordados, de Marjane Satrapi

Leer esta novela gráfica es como escuchar a través de una puerta entreabierta. Al otro lado encontramos un grupo de mujeres que comparten confidencias en torno a una taza de té. ¿De qué hablan estas mujeres cuando están solas, mientras los hombres de la familia se echan la siesta? De matrimonios concertados, autoridad, deseos silenciados. Aunque el contexto social y cultural podría parecer lejano, los personajes de Satrapi también reflejan preocupaciones universales. Las mujeres de Bordados hablan bajito, pero dicen cosas que muchos nunca hemos escuchado.

3. 10 ingobernables, de June Fernández

Mientras pasan las páginas, los lectores pueden imaginar a June Fernández —periodista y fundadora de Pikara Magazine— escuchando durante horas a los protagonistas de estos perfiles antes de escribirlos. El libro recoge diez historias de personas que prefieren “complicarse la vida” antes que seguir un camino marcado que no sienten suyo. Voces que no suelen protagonizar libros ni aparecer en películas y que rompen con las expectativas de género. Como Julio, que a sus 86 años y pese a vivir en una residencia de monjas, se niega a volver a meterse en el armario. O Juanita, “la Virginia Wolf de Mediona”.

4. El club de la lucha feminista, de Jessica Bennett

La oficina se había convertido en el campo de batalla diario de Jessica Bennet y sus amigas, en el que tenían que demostrar el doble que sus compañeros y darse de cabezazos contra el techo de cristal. Así nació su club de la lucha feminista. Pero nadie dijo que no se pudiera pelear usando la ironía y el ingenio. Así es este manual de supervivencia, escrito por la editora de temas de género del New York Times y que ahora se publica en castellano. En sus páginas, Bennet reivindica que la voz de las mujeres se escuche en las reuniones, en la toma de decisiones y sirva para enfrentarse a los problemas encorbatados.

5. Chicas muertas, de Selva Almada

Tres mujeres asesinadas en Argentina y una escritora que intenta reconstruir su historia, rescatar sus voces y, así, su memoria. El libro de Selva Almada parte de casos reales pero va mucho más allá de la crónica: mezcla recuerdos de infancia, reflexiones personales e historias que otros le contaron. A veces, el relato es tan brutal que obliga a detener la lectura para coger aire, antes de seguir descubriendo la cotidianeidad de la muerte para miles de mujeres en el mundo.

6. Teoría King Kong, de Virginie Despentes

Si hablamos de voces, este librito es directamente un grito a la cara de los lectores. Por algo la francesa Virginie Despentes, siempre provocadora, fue punk. Convertido en uno de los títulos de referencia para el feminismo contemporáneo, este manifiesto escrito en 2007 habla de temas como la violación y la relación entre el capitalismo y el cuerpo de la mujer, con un tono de rebeldía e insumisión. “No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo”, dice Despentes.

7. Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

Al contrario que otros títulos de esta lista, Americanah no es un ensayo ni un libro sobre feminismo. Es una novela que transcurre entre Nigeria y Estados Unidos, como la propia vida de la escritora, una de las más reconocidas actualmente. Chimamanda Ngozi Adichie ha hablado muchas veces de la importancia de luchar contra una historia única y de reconocer la riqueza de las diferencias. De eso habla Americanah, de inmigración, racismo, identidad, expectativas e incomprensión. Otro librito suyo —que surge de una charla TED— ha dado uno de los lemas más repetidos en los últimos años: Todos deberíamos ser feministas.

