Hacía mucho tiempo que una entrega de El hormiguero no duraba tanto. A las 23.25 terminó la visita con la que Amaia y Alfred fueron a divertirse al programa de Antena 3. La adorable pareja de concursantes de Operación triunfo está en plena gira de compromisos mediáticos, dándose baños de multitud allá donde van, y obviamente tenían que pasar por el programa diario más visto de la televisión española. Son las estrellas del momento y en la cadena lo saben. Por eso les ha dado igual que hayan salido de un programa de la competencia (del que han hablado abiertamente) o que se haya prolongado 40 minutos más allá de lo que decía la programación. También ayuda que Apaches, que venía a continuación, no esté brillando precisamente en audiencia.

En El hormiguero, Amaia y Alfred estaban relajados, él emocionado por estar en el programa que suele ver con su madre. Ella un poco más agobiada por la tos continua y preocupada porque iba a tener que cantar en directo, pero también tranquila. Tras tres meses viviendo bajo el ojo mediático, las cámaras ya no les asustan. Pero Amaia y Alfred siguen teniendo un algo que conquista a la audiencia, una dulzura e inocencia con la que lograron hacer creer a Pablo Motos que no querían hablar de su relación de amor en una broma en la que cayó tanto el presentador como el público.

Pero no. Amaia y Alfred habían ido a hablar de todo. Incluso de los pedos de ella, que normaliza en prime time hablar de cosas como las ventosidades o de la regla. Da igual. Hubo tiempo para repasar los mejores momentos en OT (los de ella, los de él no tanto). Y hubo tiempo —claro que había tiempo, para todo eso y mucho más— para que interpretaran en directo una versión de Tu canción, el tema con el que irán a Eurovisión, ella al piano y él a la guitarra. Una puesta en escena sencilla y bonita que en el festival europeo no se podrá repetir porque allí la música no es en directo, solo la voz. También se sentaron juntos al piano para tocar la ya mítica City of Stars con la que se enamoraron y enamoraron a España.

Luego vinieron el resto de secciones y colaboradores habituales del programa. Que si Ana Morgade, que si Jandro, Yibing, Marron... Impagables las caras de Amaia cuando trataba de comunicar sus pensamientos a Alfred por telepatía o con el truco de cartas. La magia de la tele era esto.

Amaia y Alfred siguen enamorando. Y seguro que los datos de audiencia así lo reflejarán, a pesar de que en La 1. Hora punta estuviera contraprogramando con otras dos grandes triunfadoras de OT, Aitana War (Aitana y Ana Guerra), pareja artística al menos temporalmente gracias al éxito de Lo malo. Los triunfitos parece que seguirán recorriendo las teles, las radios, España y Europa. OT ha hecho magia esta vez y quiere aprovecharlo. Ojalá no se agote y no los agoten. Pero mientras, sigamos enamorándonos de ellos.