‘Apaches’, una historia de barrio, lealtad y justicia

Apaches se ha hecho esperar. La serie lleva preparada a la espera de encontrar hueco en la parrilla televisiva desde 2015. Hoy, con 2018 recién empezado, la estrena Antena 3 (22.30) después de que Netflix se haya encargado de su estreno en el resto del mundo, produciéndose la curiosa circunstancia de que una serie de producción 100% española se haya visto antes en el extranjero que en España. A Miguel Sáez Carral, autor de la novela en la que se basa y guionista y productor de la serie, esto en realidad le da tranquilidad. "Ya tienes un poco de retorno de espectadores a través de las redes sociales, y eso tranquiliza ahora que llega a Antena 3. Me ha llegado una respuesta bastante buena de gente de Estados Unidos, México, Italia, Inglaterra...". El propio protagonista de la serie, el actor Alberto Ammann, la vio en el extranjero mientras rodaba en Budapest. "Me han llegado mensajes de Brasil, Turquía...", comenta.

Como describe su autor, Apaches es la historia "de un hijo que decide hacer cualquier cosa por hacer justicia después de que a su padre le hagan una jugarreta muy mala". Tanto la trama como algunos personajes están basados en la vida real de Sáez Carral, aunque aclara que "es ficción, no una autobiografía". En los primeros segundos de la serie, el protagonista avanza al espectador, en voz en off, una pregunta: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a tu familia? Porque, tras descubrir que su padre ha sido estafado, Miguel (Ammann) se adentra en un viaje al mundo del crimen en busca de justicia. "Retorna al barrio del que salió hace tiempo y allí se encuentra con su amigo de aquella época [Sastre, interpretado por Eloy Azorín] que, a diferencia de él, sí que es un delincuente. Y juntos inician este camino de robos y atracos para devolver a su padre lo que no deberían haberle quitado", detalla Sáez Carral.

Alberto Ammann y Verónica Echegui, en 'Apaches'.

Apaches, producida por Secuoya, se aleja del thriller para entrar en el mundo de las emociones y la historia de personajes. "Habla de la familia, de lo que estamos dispuestos a hacer para ayudar a la gente que queremos, de lealtad y de pagar las deudas del pasado, entendidas como devolver a la gente que nos quiere lo bueno que hicieron por nosotros", dice el escritor y guionista. Por eso, lo que el autor destaca de la interpretación de Ammann es precisamente ese lado emocional. "Apaches puede parecer una historia de acción, pero en realidad es una historia de muchas emociones, y Alberto eso lo pilló enseguida. Le dio un punto de vista muy personal y emocional. Fue capaz de dar al personaje una serie de matices que le hicieran ir cambiando a lo largo de los 12 capítulos".

A Ammann también le ayudó en su interpretación los recuerdos de su juventud. La serie está ambientada en el madrileño barrio de Tetuán de los años noventa, un lugar que está muy presente en la historia. "Hay barrios que son un personaje más, como Carabanchel, Tetuán... Yo he vivido en barrios en Argentina que tenían esa característica, tres en concreto eran así, y tienen unos códigos similares, son barrios de clase media obrera, clase media baja, con una amplia zona marginal... Trabajé tratando de recordar esa esencia y los personajes que yo conocí en mi barrio", cuenta el intérprete argentino a EL PAÍS.

Alberto Ammann y Eloy Azorín.

Para la adaptación al formato televisivo, Sáez Carral contó con la colaboración de otros dos guionistas, Carlos Montero y María López Castaño. "Entre los tres decidimos cómo iba a hacer la adaptación, y me sirvió mucho para situarme fuera y no estar en esa cosa paranoica de ser el escritor y el guionista, peleándome conmigo mismo para ver qué meto y qué no", cuenta Sáez Carral, que defiende la serie como una obra diferente de la novela. "Cuando uno escribe una novela, eres tú solo y ya está, nadie te lo cambia. Pero el trabajo de una serie es de muchas personas, y como escritor debes respetarlo. Tiene como base tu novela, pero es una obra diferente".