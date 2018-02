Katheryn Winnick se sienta a la mesa y lo primero que hace es preguntar de dónde es cada periodista. "Rumanía, Brasil, España, Irlanda, Polonia, Chile.... perfecto, os tengo situados. ¿Quién pregunta primero?". Es mediados de noviembre de 2017 y es el día de visita de la prensa internacional al rodaje de la sexta temporada de Vikingos en Ashford (Irlanda), muy cerca de Dublín, y EL PAÍS es uno de los medios invitados. Pero de lo que se habla es de la quinta entrega, actualmente en pantalla. TNT emite este miércoles 14 de febrero (22.30) el capítulo final de la primera tanda y, en un maratón previo, los nueve anteriores —no hay fecha de emisión todavía para los diez restantes—. Vikingos relata la saga del legendario rey Ragnar Lodbrok en el siglo IX y Winnick interpreta a Lagertha, una doncella escudera que acaba convirtiéndose en reina.

La actriz se ha convertido en la verdadera Reina en el Norte en las series con uno de los personajes femeninos que mejor ha ido evolucionando en el último lustro en la televisión. Lagertha combate, es madre, lucha por su pueblo, defiende a sus hijos (hasta que estos ansían también el poder) y, como gobernante, intenta ser justa. "Lagertha está en la quinta temporada en una posición de fuerza, pero también lucha por mantener ese poder. Se considera a sí misma una reina del pueblo", comenta la intérprete, quien cita como inspiración para este aspecto del personaje la figura de Diana de Gales.

La serie dio un giro a lo largo de su cuarta temporada con el devenir de alguno de sus personajes importantes y llevó a otros de ellos a Islandia y a navegar por el Mediterráneo. Y en medio de la vorágine, Lagertha permanece fiel a sus principios. Pero con un temor siempre presente: "Fallarse a sí misma. Es algo que siempre ha llevado, ser la joven esposa de Ragnar, ser madre con toda la presión que eso acarrea, o ser la segunda esposa. Por sí misma, llega a un punto en el que decide no depender de nadie nunca más. Para ella, en esta quinta temporada no seguir su instinto es su mayor miedo".

Tráiler de la quinta temporada de 'Vikingos'.

El personaje evoluciona y Winnick lo ha hecho con ella. La actriz canadiense de origen ucranio, que cumplió en diciembre 40 años, comenzó a entrenarse en taekwondo y kárate de niña. Luego obtuvo la licencia de guardaespaldas y a los 21 ya había montado una cadena de escuela de artes marciales gracias a la cual conoció a actores y de ahí dio el salto al cine y a la televisión. Su gran éxito ha sido Vikingos. Pensaba que su papel no aguantaría más de dos temporadas, pero se ha convertido en uno de los núcleos imprescindibles.

En la evolución del personaje, ¿qué cree Winnick que le falta a Lagertha por hacer? "Rodando la sexta temporada, puedo decir que siento que he visto y hecho tanto, así que no sé si puedo responder a eso. Porque no siento a estas alturas que a Lagertha le falte algo". Pero Winnick tampoco quiere desvelar lo que está por venir. Conoce lo que falta por ver en los 10 episodios que restan de la quinta entrega y se sabe al dedillo lo que va a ocurrir en los siguientes 20, que se están rodando todavía en Irlanda y no se verán hasta finales de 2018. "Vais a ver que su viaje sigue avanzando. De la forma en que Michael Hirst [creador y único guionista de la serie] escribe, la transformación física que sufre Lagertha y sus cambios emocionales y buscar nuevas capas que no he encontrado antes, es algo que me exijo todos los días como norma general". Lagertha continuará así siendo la verdadera Reina en el Norte, tanto delante como detrás de la cámara.