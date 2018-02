Manzanares y Roca, bases de un ciclo que no cuenta con Ureña ni Ventura

José María Manzanares y Roca Rey, con cuatro tardes cada uno, componen la base del abono de la temporada sevillana, cuyos carteles, que han sido presentados esta mañana, lunes, cuentan con las significativas ausencias de Paco Ureña y el rejoneador Diego Ventura.

En total, el ciclo consta de 15 corridas de toros, un festejo de rejoneo y siete novilladas —el mismo número de espectáculos que el año pasado— que ha sido calificado por el empresario Ramón Valencia como "una gran feria, muy equilibrada, porque están todas las figuras, armonizadas con los toreros jóvenes". Antonio Ferrera y Alejandro Talavante están anunciados tres tardes; dos días harán el paseíllo Morante, Ponce, El Juli, Padilla, Escribano y Pepe Moral; y el resto de los toreros, hasta un total de 28, a una.

La temporada comenzará el 1 de abril, Domingo de Resurrección; volverá el domingo 8 y el ciclo continuado arrancará el miércoles 11 de abril, hasta el domingo 22.

Esta feria no contará con Morante de la Puebla, que no reaparecerá en Sevilla hasta la feria de San Miguel, en septiembre, ni con Paco Ureña, que no ha sido contratado por la empresa. El empresario ha argumentado respecto a este que le ofrecieron “una buena corrida” que no fue aceptada por el torero, lo que fue motivo suficiente para romper la negociación. El mismo argumento utilizó para justificar la ausencia de Cayetano. Tampoco estarán Diego Urdiales ni Rafaelillo.

Sobre la no contratación del rejoneador Diego Ventura, Ramón Valencia expresó el malestar de la empresa por unas declaraciones del torero al finalizar el festejo del año pasado en el sentido de que no iría a Sevilla si la empresa contrataba de nuevo los toros de Fermín Bohórquez. "Las formas son importantes", afirmó el empresario, "y en una alcachofa [micrófono] no deben plantearse estas cuestiones". Lo cierto es que la empresa sevillana ha decidido contar otra vez con los toros de esa ganadería y el rejoneador ha optado por no anunciarse en el cartel.

Respecto a los precios, Pedro Rodríguez Tamayo, consejero de la empresa sevillana, explicó que los abonados contarán con un descuento del 10% sobre el precio de taquilla y otro 10% adicional en los festejos que se celebrarán los días 8, 11, 12 y 15 de abril. Las entradas sueltas solo contarán con un 10% de descuento en las cuatro citadas fechas.

Ello significa que la bajada del IVA del 21 al 10% no se verá, en general, reflejada en los precios. Así, los abonos subirán el 1% en todas las corridas, a excepción de las que se celebren los días 8, 11, 12 y 15, que bajarán un 10%; y las entradas subirán un 11% y un 1% en las cuatro fechas apuntadas. En resumen, un pequeño galimatías que viene a reflejar que la empresa pretende compensar desequilibrios anteriores con la aplicación de la nueva norma impositiva.

Los carteles son los siguientes:

Domingo, 1 de abril. Domingo de Resurrección. Antonio Ferrera, José María Manzanares y Andrés Roca Rey (toros de Victoriano del Río).

Domingo, 8 de abril. Curro Díaz, Pepe Moral y Román (toros de Las Ramblas).

Miércoles, 11 de abril. Javier Jiménez, Lama de Góngora y Pablo Aguado (toros de Torrestrella).

Jueves, 12 de abril. Luis Bolívar, Joselito Adame y Rafael Serna (toros de La Palmosilla).

Viernes, 13 de abril. Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Roca Rey (toros de Hnos García Jiménez).

Sábado, 14 de abril. Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Daniel Luque (toros de Victorino Martín).

Domingo, 15 de abril. Festejo de rejoneo. Sergio Galán, Andrés Romero y Lea Vicens (toros de Fermín Bohórquez).

Lunes, 16 de abril. Enrique Ponce, Julián López, El Juli, y Alejandro Talavante (toros de Garcigrande).

Martes, 17 de abril: Sebastián Castella, José María Manzanares y Alejandro Talavante (toros de Núñez del Cuvillo).

Miércoles, 18 de abril. Juan Bautista, Alberto López Simón y José Garrido (toros de El Pilar).

Jueves, 19 de abril. Antonio Ferrera, Julián López, El Juli, y Roca Rey (toros de Jandilla).

Viernes, 20 de abril. Enrique Ponce, José María Manzanares y Ginés Marín (toros de Juan Pedro Domecq).

Sábado, 21 de abril. Juan José Padilla, Manuel Jesús, El Cid, y David Fandila El Fandi (toros de Fuente Ymbro).

Domingo, 22 de abril. Manuel Escribano, Pepe Moral, mano a mano (toros de Miura).

Feria de San Miguel

Viernes, 28 de septiembre. Novillada. Los triunfadores de la temporada española (novillos de Talavante).

Sábado, 29 de septiembre. Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Roca Rey (toros de Hnos. García Jiménez).

Domingo, 30 de septiembre. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alfonso Cadaval, que tomará la alternativa (toros de Juan Pedro Domecq).