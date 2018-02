La final de la liga de fútbol americano, la famosa Super Bowl, reúne ante el televisor a una audiencia millonaria (este año, 103 millones de espectadores), aprovechada por las cadenas que la retransmiten —CBS, NBC y Fox van rotando cada año— para sacar todo el beneficio posible. Por un lado, con los anuncios y avances que, emitidos en los descansos del partido, han conseguido convertirse en todo un clásico televisivo y generar casi tanta expectación como el propio encuentro. Por otro, los canales sitúan justo a continuación algunos de sus programas estrella para intentar elevar así su audiencia aprovechando el efecto arrastre. En definitiva, la Super Bowl es un gran escaparate televisivo.

Hasta ahora, el récord de espectadores tras el partido lo tiene Friends, con un capítulo doble en 1996 que tuvo como estrellas invitadas a Julia Roberts o Jean-Claude Van Damme y reunió a 53 millones de televidentes. Otro episodio legendario tras la Super Bowl es el de Anatomía de Grey de 2006, con Christina Ricci como invitada. House, The Office, Glee, Los Simpson, Mentes criminales o Expediente X son otros títulos que han tenido ese honor.

Este año, NBC ha reservado ese lugar a una de su series estrella, This Is Us. El drama, uno de los que mejores datos sigue reportando al canal ya en su segunda temporada, aprovechó la oportunidad y reunió a casi 27 millones de espectadores, doblando su mejor audiencia de esta temporada. Pero no solo fue mérito de la Super Bowl. La cadena había guardado para ese día un capítulo en el que se daba respuesta a una de las grandes preguntas que lleva sobrevolando la serie desde su arranque: la razón de la muerte de Jack, el padre de la familia protagonista de esta historia narrada en dos líneas temporales. Cada semana This Is Us parece ponerse el objetivo de hacer llorar a sus espectadores cargándose de altas dosis de azúcar y drama. A veces lo consigue con mejor fortuna y otras, recurriendo a mecanismos más bastos. Pero en cualquier caso es una fórmula que les está funcionando. Hasta cuándo podrán seguir estirando esta ecuación que suma drama y giros de guion aún está por ver. De momento, el capítulo de la Super Bowl se verá en España la semana que viene en Fox Life. Veremos.