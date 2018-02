Texas, Songhoy Blues, Cécile McLorin Salvant y Gregory Porter tocarán en La Mar de Músicas

Dinamarca es el país elegido por La Mar de Músicas para realizar su especial. Un país que mostrará en el festival cartagenero su música, su arte, su cine y su literatura y cuya programación será desgranada en unas semanas en la ciudad portuaria con la presencia del Embajador de Dinamarca en España, John Nielsen. El festival, que se celebrará del 20 al 28 de julio, vuelve a Europa para dirigir su mirada al que muchos llaman el “país de la felicidad”. Nueve grupos musicales, diez películas, ocho exposiciones y una decena de autores literarios mostrarán la gran calidad de la cultura danesa.

Mientras llega esta fecha, el festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, ha adelantado sólo trece grupos, de los casi cincuenta que formaran parte de su 24 programación, y que se darán a conocer a principios de abril. Día en el que se pondrán a la venta las entradas y los abonos.

Por La Mar de Músicas pasará esta edición Texas, una de las bandas más queridas y referenciales del britpop, que con tres décadas de éxito a sus espaldas, está viviendo una segunda juventud y se acercan con nuevo álbum Jump on board, domingo 22 de julio. Ese mismo día actuará la banda de rock africano Songhoy Blues. La banda de Mali se formó durante la última guerra civil y desde entonces lleva su mensaje de paz alrededor del mundo. Fueron descubiertos por el proyecto Africa Express de Damon Albarn.

Jazz. El festival va a reunir en su programación a los dos mejores cantantes de jazz del momento: Cécile Mclorin Salvant y Gregory Porter. Cecile McLorin irrumpió hace unos años en la élite del jazz con una visión libre de la tradición. Su meteórica trayectoria se ha alimentado únicamente de un talento como el jazz vocal no ha había visto en décadas. Hace unos días ganó el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal por el disco que la trae al festival Dreams and Daggers, lunes 23 de julio. También en Cartagena estará Gregory Porter, hoy día uno de los vocalistas del jazz y soul más cotizado y carismático. Lo llaman el crooner del siglo XXI. El cantante y compositor más emotivo de su generación vuelve al festival que lo presentó por primera vez en España con su último disco, dedicado a Nat King Cole, martes 24 de julio.

Visitante fue la mente musical de Calle 13 durante más diez años. Una década en la que la banda puertorriqueña lanzó cinco discos y ganó más de veinte Grammys. Desde que los hermanos decidieron tomar un descanso, la creatividad de Eduardo Cabra siguió lanzando discos al mercado desde la producción. Trabajos que lo hicieron ganar el Grammy al Productor del Año 2017. Ahora vuelve a formar una banda, Trending Tropics, en la que participa también el dominicano Vicente García, que se impuso como Mejor Nuevo Artista en la entrega de los Grammy Latinos 2017, donde obtuvo también los premios a Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Tropical. En Trending Tropics Eduardo Cabra y Vicente García fusionarán la música electrónica con sonidos afroantillanos. Estarán en La Mar de Músicas el miércoles 25 de julio.

Es uno de los grupos con más predicamento de la escena nacional: agotan entradas allí donde van y sus fans son de los acérrimos. En sólo seis años de trayectoria, estos burgaleses han creado una identidad y un repertorio sólidos e intransferible, La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La M.O.D.A.) estarán, viernes 27 de julio, presentando Salvavida.

Ese mismo día estará en Cartagena, la maliense Fatoumata Diawara. La cantante se ha convertido en los últimos años en una de las voces femeninas más relevantes de la nueva generación artística africana. En 2011 fue apadrinada por el sello de Ali Farka Touré y Oumou Sangaré aunque su popularidad mundial llegó con el lanzamiento de su primer trabajo en solitario: Fatou. Estará presentando su segundo trabajo.

The Human League aparecieron en los ochenta cuando la gente estaba buscando algo nuevo. David Bowie dijo en su día que eran el futuro de la música. Marcaron tendencia. Fueron iconos de moda. Introdujeron los sintetizadores en el pop. Fueron auténticos especialistas en crear hits. Vendieron millones de discos, inspirado a otros artistas, y escribieron clásicos del pop como Don’t You Want Me, alcanzando números 1 por Europa y Estados Unidos. En cuarenta años no han abandonado el pop. Para algunos son historia de la música popular, pero ellos siguen reclamando su espacio en el presente. Philip Oakey al frente y escoltado por Susan A. Sulley y Joanne Catherall estarán clausurando La Mar de Músicas, 28 de julio, cantando temas de antaño y algunos de su último disco Credo.

La Mar de Músicas, como en ediciones anteriores, se dedicará en el escenario Somos de Aquí a mostrar la calidad de la música realizada en la Región de Murcia. Serán cinco las bandas que se presenten en esta edición del festival.

Cantautor murciano de sangre gaditana, Moy Gomar va a La Mar de Músicas a presentar su segundo disco Moytopía, un cóctel de músicas del mundo con un trasfondo flamenco unido a letras ingeniosas. Los miembros de Jamones con Tacones estarán presentando por su parte Lukin for de Fango, su primer trabajo discográfico, donde brilla la música sin complejos, y Karmacadabra, grupo musical de Cartagena, mostrará su música mezcla de mestizaje, reggae, ska, flamenco, swing, drum and bass…

También pasarán por este escenario Kuve, la banda de indie-rock en la que se encuentra al frente la cantante y compositora Maryan Frutos y los jovencísimos Poolshake, la nueva sensación del rock psicodélico.