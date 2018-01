Estos son los cuatro finalistas de ‘Operación Triunfo’

Amaia, Míriam, Alfred y Aitana son los cuatro finalistas de Operación Triunfo 2017 (OT), mientras que Roi se quedó a las puertas de la semifinal tras ser eliminado con un 49% de los votos en la gala 11 del programa, que emitió anoche TVE. El quinto concursante en la final será elegido por los espectadores entre los nominados, Ana Guerra y Agoney. Los cinco finalistas competirán el lunes 29 de enero por ser el representante de España en Eurovisión 2018 y el 5 de febrero se conocerá al ganador del Operación Triunfo 2017.

En la gala de anoche, que lideró la parrilla con un 19,5% de share y 2.513.000 espectadores, Amaia, Alfred y Miriam fueron elegidos mediante las notas del jurado, mientras que Aitana fue designada por los profesores de la academia. La navarra Amaia, la gran favorita del público, consiguió la máxima nota del jurado, un pleno de 10, con su interpretación de Love on the brain de Rihanna.

Mónica Naranjo, su gran valedora, subrayó que es la mejor preparada para triunfar en la música. "¡Viva la concha de tu madre!", vitoreó. "Amaia, cuando te miro sobre el escenario, intento encontrar una explicación a lo que veo, pero no la hay. Simplemente pasa y es mágico", añadió Manuel Martos.

La gallega Míriam, que quedó en segunda posición tras Amaia, hizo el mejor número de la noche con What about us de Pink a juicio de Joe Pérez-Orive, que le dio un 10. "Has nacido para cantar", sostuvo el juez.

Después de la difícil gala que protagonizó la semana pasada debido a sus ataques de ansiedad, el catalán Alfred se llevó la tercera posición con Sign of the times, de Harry Styles. Joe Pérez-Orive, que destacó su faceta de compositor y le auguró futuro como productor, aseguró: "Eres capaz de ganar OT, grabar un disco, sacarlo en vinilo y comprármelo yo para que me lo firmes". "La disfrutaste y nos has hecho disfrutar. Enhorabuena", afirmó Júlia Gómez, directora de musicales e invitada de la noche.

Los profesores del programa auparon al cuarto lugar a Aitana, con la balada Procuro olvidarte, de Alejandro Fernández, con la que emocionó incluso a Mónica Naranjo, que lloró. Por su parte, Ana Guerra y Roi eran los dos nominados de la semana defendieron su permanencia en la Academia. por decisión del público, Ana Guerra se queda una semana más con un 51% de los votos, mientras que Roi se convirtió en el nuevo expulsado de OT.

Los espectadores tienen ahora la palabra para elegir al quinto finalista entre Agoney, que cantó Eloise de Tino Casal, o Ana Guerra, que cantó Por debajo de la mesa de Luis Miguel. La decisión se conocerá la próxima semana y se puede votar a través de llamada, mensaje y en la app oficial.

Además de estas interpretaciones de los concursantes, Alfred y Míriam cantaron Cuando duermes, de Cómplices, y Agoney, Aitana y Amaia, el himno de Antonio Vega Lucha de gigantes. Abraham Mateo cerró la gala con su éxito Loco enamorado.

Una vez designado el quinto finalista, los cinco triunfitos competirán por convertirse en el candidato español para la 63ª edición del certamen de la música europeo en una gala especial que se celebrará el lunes 29 de enero. Los concursantes defenderán en el escenario temas originales compuestos por prestigiosos autores.

Las canciones serán asignadas, como es habitual en la Academia, por el claustro de profesores de OT. Finalmente, será el público el que decida con sus votos quién viajará a Lisboa el próximo mayo para representar a RTVE en el Festival de Eurovisión 2018.

No es la primera vez que RTVE busca al representante de Eurovisión en el caladero de OT. Rosa López en 2002, Beth en 2003 y Ramón en 2004 fueron los anteriores eurovisivos que también salieron del concurso de talentos. Quedaron en séptimo, octavo y noveno puesto respectivamente en la final del certamen musical. Posteriormente, el 5 de febrero, los concursantes se enfrentarán de nuevo en la final del concurso.