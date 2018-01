Un presidente del Gobierno más moderno

Avance de 'El show de nuestro presidente'.

El presidente del Gobierno tiene un mensaje para todos: quiere modernizarse, usar las redes sociales, aprender a improvisar y saber cómo contestar a los haters y trolls en Internet. ¿De qué gobierno? Pues el que manda en Comedy Central, donde el jueves 18 por la noche (22.15) se emitirá El show de nuestro presidente, una entrega única que sigue la estela de El show del presidente, un talk show estadounidense en el que un ficticio Donald Trump (interpretado por Anthony Atamanuik) recibe invitados en el Despacho Oval. Ambos programas de humor tienen dos nexos, la cadena en la que se emite en España y al humorista Raúl Pérez. En el primero, Pérez se pone en la piel de Mariano Rajoy; en el segundo es el doblador de Trump en la versión en castellano.

"La diferencia con la versión americana es que la nuestra es un poco más intimista. La actitud es más del día a día, como si se hubieran colado las cámaras durante 24 horas en La Moncloa y ver las situaciones que él puede vivir a diario", explica Pérez en conversación telefónica. Pérez colabora en la actualidad en radio y televisión con programas como Late Motiv, Crackòvia, Homo Zapping o el Carrusel deportivo de la SER donde imita la voz y gestos de gente conocida como Florentino Pérez, Carlos Herrera, Eva González, Matías Prats, Sergio Ramos o al propio Rajoy entre una lista de 200 personajes. Y también es uno de los participantes de la sexta edición de Tu cara me suena (en Antena 3).

De Rajoy, Pérez admite que no ha sido complicado "pillar gestos y actitudes". "La exposición a los medios está ahí siempre y es un personaje que ya lleva mucho bagaje público. Lo difícil con él es que puede tener unas salidas que son muy inesperadas, tiene un lenguaje muy propio muchas veces. Y nos va dejando todas sus frases por pildoritas, como si fuera el Paulo Coelho español", cuenta el humorista. El falso presidente contará con la ayuda del rapero Arkano, para mejorar la rapidez y el ingenio de sus respuestas en los debates con otros políticos y de la youtuber Soy Una Pringada para aprender a tratar a los haters, "la oposición", según dice el Rajoy personaje en el programa.

Mariano Rajoy, interpretado por Raúl Pérez, saluda a los lectores de EL PAÍS.

"Lo bueno de este show es que no deja de dar una imagen general y accesible a lo que es la persona en sí, no al cargo que ocupa", cuenta Pérez. ¿Hay algún límite a la hora de abordar a un personaje político importante? El actor cree que no, siempre que se trate todo con respeto. "Este programa ofrece la posibilidad de imaginarle como le vais a ver en situaciones que hasta ahora nadie había conseguido acceder, en su día a día. Por ejemplo, con su proceso de running diario tan característico...". ¿Y sería capaz el actor de tener un cara a cara con Rajoy interpretando al presidente del Gobierno? "Por supuesto, ojalá, ¡sería maravilloso!", contesta de forma rotunda.

Para preparar un personaje, Pérez le dedica muchas horas a cada uno. "Primero miro mucho al personaje par ver todos los movimientos y los gestos que acompañan a su voz. Y luego al revés, practicando sin imagen, solo escuchando su voz. Y luego ya fusiono los dos puntos, lo gestual y lo vocal. Y hablando mucho solo también durante el día, pero no es nada preocupante, es mi trabajo", concluye entre risas.