Tras casi veinte años de carrera, el trío angelino se ha convertido en un grupo semiclásico. Quién lo hubiera dicho, recordando sus inicios pendencieros y drogotas mientras replicaban en California las hechuras de aquella generación que desde Nueva York dio lustre rockero al arranque de siglo. Incluso contaban con el sello de autenticidad que les otorgaba el paso de Peter Hayes por los Brian Jonestown Massacre de Anton Newcombe. En el camino también se han convertido en el típico logo que queda resultón en la segunda fila de los carteles festivaleros, uno de tantos nombres que aportan empaque sin provocar demasiado entusiasmo. Sin embargo, tal vez debido a su fidelidad a una estética muy concreta, quizá les hayamos caricaturizado más de lo debido mientras perdíamos de vista un atractivo importante: su obsesión por no repetirse.

Artista: Black Rebel Motorcycle Club

Disco: Wrong Creatures.

Sello: Abstract Dragon / PIAS.

Calificación: 7/10.

Dentro de un orden, claro, que el tradicionalismo rock es lo que tiene. Así, a lo largo de su trayectoria han sabido avanzar disco a disco a la par que adornaban su sonido —que básicamente es rock endeudado por encima de sus posibilidades con aquel muro eléctrico tan típico de las bandas del noise británico de los noventa— con retazos de blues, psicodelia y puro sonido americana de raíces. Ahora que regresan tras cinco años de inactividad discográfica —en parte provocados por el tratamiento quirúrgico que requirió su batería debido a una malformación en su tejido cerebral—, parecen haber querido intentar una doble pirueta, la vuelta al núcleo de su sonido original y, a la vez, la apuesta por explorar el territorio de la balada eléctrica. En las dos han acertado, lástima que hayan terminado pagando un peaje que no les ha venido nada bien. Y aquí uno apunta al productor de Wrong Creatures, Nick Launay, un tipo con currículo amplísimo en el que figuran desde Arcade Fire a Nick Cave, pasando por lumbreras de los ochenta como The Church o Midnight Oil. Y bien que se nota —este batiburrillo— en un disco que han estado cerca de estropear por su mala cabeza.

Wrong Creatures funciona bien en canciones como Haunt, baladas que les acercan a Nick Cave y sus Bad Seeds, oscuras letanías en las que crean las texturas que este tipo de composición precisa para no venirse abajo. Paradójicamente, también lo hace su parte más previsible, justo esa en la que se acomodan en su sonido de toda la vida. Son chispazos de rock sucio y musculoso, de corte moderno, destacando temas como Spook o King of Bones, cortos y afilados, con los que el grupo exprime con éxito su receta tradicional. Sin embargo, el disco deja un regusto amargo debido a varias canciones largas en las que flirtean peligrosamente con lo mesiánico y con una épica muy molesta que no les aporta nada. Es un disco ambicioso y con buenos momentos, al que penaliza su excesiva duración y la reiteración en esquemas que minan la credibilidad de un proyecto que no necesitaba caer en esa pócima prefabricada con olor a grandes ligas.