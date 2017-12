José Mota se juega la Nochevieja a los chinos

El día en el que este periódico acude al rodaje en Brunete de Bienvenido Mr. Wan-da, el especial de Nochevieja de La 1 (domingo 31, 22.05), José Mota, su creador y protagonista, no aparece. La cita era a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de la localidad madrileña. Allí está el equipo preparándolo todo junto a un quiosco en un parquecito frente a la plaza. Y también la cantante Lorena, que ese día le toca grabar en el pueblo madrileño el videoclip con el que se cerrará el programa. Pero ni rastro de Mota. Su ausencia está justificada. El cómico se ha enterado esa mañana de que es candidato a Mejor actor de reparto en los Goya 2018 por su actuación en la película Abracadabra y tiene que pasar primero por la Academia de Cine para atender a los medios.

Dos horas después aparece, feliz, tranquilo y pidiendo disculpas. Aceptadas. "Esta mañana me han llamado desde la productora y me lo han contado. Yo no quería ni mirarlo, la cobardía del no", comenta camino del camerino improvisado en la sala común de una parroquia donde tiene que pasar por maquillaje antes de rodar. La candidatura empaña un poco, aunque de forma agradable, el tema a tratar, el especial navideño en el que Mota ha montado una historia alrededor de una supuesta inversión multimillonaria china en España que revoluciona al país.

Mota y Lorena en el rodaje de 'Bienvenido Mr. Wanda' en Brunete. ÁLVARO GARCÍA

La noticia de los Goya certifica un momento importante en la carrera del humorista y actor, que nunca ha ocultado su ilusión de dedicar cada vez más su carrera a hacer más ficción, en series, teatro y cine. Tanto que para 2018 planea hacer menos episodios de su programa semanal. "Voy a hacer únicamente seis, no quiero más porque estoy en otros proyectos en los que quiero volcarme. Mi tendencia irá por ahí, será muy contado lo que haga", explica. Aunque sí que seguirá con los especiales de Nochevieja, si se lo piden. "Me gusta mucho el cine, lo que hacemos en realidad es contar historias, me apetece cambiar de escenarios, lo que no quiere decir que vaya a abandonar el fin de año. El tiempo dibujará donde uno se posa más veces. La oportunidad de contar cosas cada final de año y de tener el altavoz es un lujo muy bonito".

Mota sale del centro parroquial donde se montaron los camerinos en Brunete.

Y ese altavoz lo quiere usar esta Nochevieja Mota para tratar con su humor, entre otros temas de actualidad, las inversiones chinas en España con un homenaje al Bienvenido Mr. Marshall, de Berlanga (incluso han vuelto a rodar en el mismo balcón de Guadalix de la Sierra). Y colocando a los líderes de los cuatro partidos políticos principales caretas de chinos. "Por motivos del guion, Mariano Rajoy Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera deciden entre los cuatro montar un bazar chino, con caretas, a lo Misión Imposible. Se van quitando y poniendo las máscaras. Se me ve a mí caracterizado o actores chinos que hablan con las voces de los políticos. Eso me daba muchísimo juego, me daba mucho cómic, muy tebeo, que es lo que yo quería contar", explica Mota.

Lorena felicita a José Mota por su candidatura a los Goya en el parque de Brunete. ÁLVARO GARCÍA

"Y en medio de todo eso, lo que hago es meter sketches que tienen que ver con historias del año, como Cataluña, turismofobia, la gente que se dedica a prender bosques, este acto de irresponsabilidad tan grande...", cuenta el humorista. "También hemos hecho una cosa muy bonita con Garbiñe Muguruza, un sketch muy interesante sobre el machismo, que es necesario contarlo. Ella se ha prestado y es un encanto. El machismo hay que perseguirlo a muerte". Termina la entrevista y Mota sale al parque, donde Lorena continúa grabando el videoclip de una canción qué se pregunta qué pasará cuando lleguen los chinos a España. La cantante felicita a Mota por la candidatura y al poco ya están los dos rodando. ¿Habrá que cambiar después de Nochevieja el "Ole Virginia y Michigan y viva Tersas, que no está mal" por Guangdong, Fujian y Sichuan?