Cartel del Primavera Sound 2018: estas son las reacciones de las 10 únicas personas que lo han visto

Uno de los festivales de música más esperados del año en Europa es el Primavera Sound de Barcelona. Su próxima edición -—la número 18— genera tanto misterio como los nombres que formarán parte de su programación. Por el momento, los únicos artistas confirmados están en las listas de deseos y en los sueños de los seguidores de esta cita. Y desde hace unos días en la mente de los 10 privilegiados que la organización ha elegido para mostrar su próximo cartel. En un vídeo subido por el festival, invitados de diversos países han reaccionado a estas incorporaciones visiblemente emocionados: "¡Qué dices!" "¡Increíble!" "¡Qué cabrones!".

El festival lo ha dejado claro en el vídeo: "Esto sí es un cartel". Esta frase se entiende aún mejor tras el acto que hacía el Primavera al desplegar una longa gigante en Barcelona. En ella se leía un mensaje contradictorio: "esto no es un cartel". Este efecto llamada está muy relacionado con La traición de las imágenes de René Magritte, una serie de cuadros en los que el artista pintó bajo una pipa la frase "esto no es una pipa". De esta forma tan surrealista, el Primavera Sound calienta motores para mostrar una programación que está más cerca que nunca y que dispara los rumores de los más festivaleros. El resto de grandes citas musicales ya han avanzado sus carteles y la cita de Barcelona se está haciendo esperar.

He dicho ya que me encanta el cartel del Primavera Sound 2018? pic.twitter.com/IsHzzrsgA3 — Sofia Izquierdo (@disorder80) 18 de diciembre de 2017

Las apuestas sobre qué artistas protagonizarán su próxima edición y se subirán a los escenarios del Parc del Fórum del 30 de mayo al 3 de junio son muchas. Los seguidores más acérrimos muestran su lista de favoritos en una porra donde quién sabe si los deseos pueden terminar siendo órdenes. Entre las peticiones y rumores que se leen en el foro del festival sobre los posibles protagonistas del cartel se encuentran The National, Beck, Björk, Father John Misty, Fleetwood Mac, Daft Punk, The War On Drugs, Nick Cave, Lorde, Neil Young, The Cure y hasta el mismo Kendrick Lamar. Ya se sabe, por pedir que no quede. Pronto se sabrá cuál será la programación definitiva del Primavera Sound 2018.

Entradas para el Primavera Sound

Los grandes festivales suelen hacer lo que hace el Primavera Sound, vender sus entradas antes de anunciar qué artistas formarán parte de su cartel. Los abonos están a la venta en Redtkt, Ticketmaster y La Botiga del Primavera Sound desde este verano. Los precios para hacerse con ellos son los siguientes:

Abono

180 euros a partir del 6 de julio a las 12.00 (horario peninsular español) y hasta el anuncio del cartel.

Abono VIP