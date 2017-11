Alejandro Sanz y U2 consagran a Los 40 Music Awards como una fiesta internacional del pop

U2 compartiendo risas y piropos con Penélope Cruz, Alejandro Sanz repartiendo un premio a Bono y Adam Clayton, el propio Sanz recibiendo otro galardón y cantando al piano bajo el silencio de 15.000 personas, el griterío con Pablo Alborán sobre el escenario o con Luis Fonsi haciendo resonar su imparable Despacito, los fuegos artificiales de Malú caminando por la pasarela o el toque de barrio de Leiva encarando también con piano La llamada, la canción que pertenece a la película del mismo título. Todo esto es lo mismo a hablar del éxtasis del pop, ilustrado en una espectacular gala de Los 40 Music Awards, los premios más importantes e internacionales de la música española concedidos por la emisora Los 40.

Celebrada en un abarrotado WinZink Center de Madrid, la gala fue todo un acontecimiento del pop con un marcado carácter global. No solo fue retransmitido en 15 países sino que también contó con la presencia de estrellas musicales de la talla de U2, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Malú, Leiva, Dani Martín, Vanesa Martín y C. Tangana, entre los 70 congregados, y otros rostros de relumbrón como Penélope Cruz, Paz Vega y Santi Millán, que hizo de maestro de ceremonias como conductor de la gala.

En un ambiente de euforia, uno de los momentos más intensos de la noche fue cuando Silvia Abascal le entregó a Alejandro Sanz el premio Golden Music Award, que reconoce la relevancia y trayectoria artísticas. Sanz se puso al piano para cantarle en la penumbra a la actriz la canción ¿Lo ves?, una composición que ayudó muchísimo a Abascal después del ictus que padeció en abril de 2011. De hecho, fue la primera que escuchó al recuperar parte del oído.

Al recoger el galardón, Sanz quiso hablar del problema de las fronteras, sin hacer ningún comentario concreto pero con el problema del desafío independentista de Cataluña que está fracturando a la sociedad en la cabeza de todos. “No nos tenemos que dejar ganar por el odio. A más ruido más música”, señaló. Previamente, el mismo premio Golden Music Award, que también se le entregó a Luis Fonsi, fue recogido por U2 y también Bono, cantante y líder del grupo, hizo referencia al tema. “Canto a España y lo siento hasta la médula. Pero antes que eso soy hombre del mundo y no creo en las fronteras políticas”, dijo en español.

Bono y Adam Clayton subieron en representación de U2 al escenario del WinZink Center después de comer en Madrid con Penélope Cruz y justo en la semana que su sencillo You're the Best Thing About Me alcanzó lo más alto de las listas de éxitos españolas. La canción llegó al número uno de Los 40. La famosa banda irlandesa, tal vez con mayor alcance planetario junto a los Rolling Stones, lleva 40 años cosechando éxitos comerciales en España. Desde su debut en 1976, acumula cuatro décadas de números uno, aunque el artista que más números uno tiene es Alejandro Sanz. El autor de Corazón partío tiene 24.

Los premios fueron muy repartidos. El galardón al Artista del año recayó en Vanesa Martín, que se impuso a David Bisbal, Dani Martín, Leiva y Manuel Carrasco. En el apartado internacional, el premio fue a parar a Ed Sheeran. Sus rivales eran Shawn Mendes, Kygo, Bruno Mars y Charlie Puth.

La veteranía jugó su papel en la categoría de Grabación del año en el apartado nacional. Joaquín Sabina ganó este premio con su último disco, Lo niego todo. Sabina se encuentra de gira por Latinoamérica y mandó un mensaje de agradecimiento mientras que su premio fue recogido por Leiva y el escritor Benjamín Prado, que ayudaron al consagrado cantautor en la producción y la composición del álbum. En el lado internacional, el joven Sheeran volvió a meterse otro galardón en el bolsillo con su álbum Divide.

Este año fue número uno Yo contigo, tú conmigo, el tema de Morat y Álvaro Soler que recibió el premio a la Canción del año en la categoría nacional y levantaron todo el pabellón cuando salieron a tocar al escenario. Los 40 Music Awards también consagraron las incipientes carreras de C. Tangana, cuya fama sube como un cohete desde su propuesta de trap, y el británico Rag'n'Bone Man, un nuevo referente en los sonidos de R&B. Ambos recibieron el premio al artista revelación en las categorías nacional e internacional respectivamente.

Actualmente, Los 40 no se pueden entender sin Latinoamérica. La gala, que fue retransmitida en 14 países de América, contó con una sección dedicada al Artista o Grupo latino del año. Este galardón cayó en manos de Malum. Pero quien ganó de verdad fue la gran gala del pop. Los 40 Music Awards se consagran como una fiesta internacional, sin fronteras.