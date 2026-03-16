Periodismo de calidad e innovación para comprender Europa

EL PAÍS participa en un proyecto colaborativo financiado por la Comisión Europea que ofrece información fiable en siete idiomas e incorpora un ‘chatbot’ para responder a las dudas de los lectores

EL PAÍS se suma a un proyecto periodístico que busca explorar nuevas formas de informar sobre Europa combinando periodismo de calidad, innovación tecnológica y colaboración internacional. El diario participa desde hace unos meses en el proyecto ChatEurope, una nueva plataforma digital dedicada a explicar la actualidad de la Unión Europea mediante contenidos periodísticos y un chatbot basado en inteligencia artificial (IA) capaz de responder preguntas de los usuarios.

La plataforma se alimenta con distintos formatos periodísticos —noticias, reportajes, análisis, vídeos y piezas explicativas— producidos por los medios que forman parte del consorcio, bajo coordinación de la agencia francesa Agence France Presse (AFP). El objetivo es crear un espacio común de información europea que permita a los ciudadanos comprender mejor cómo funcionan las instituciones comunitarias y cómo afectan sus decisiones a la vida cotidiana.

La iniciativa reúne a varios de los principales medios del continente, como Deutsche Welle, France Médias Monde, la radio RFI Romania, las agencias de noticias DPA (alemana) y ANSA (italiana), el grupo editorial polaco Agora, la fundación española contra la desinformación Maldita.es y el medio especializado en el sudeste europeo OBCT. En total, 14 organizaciones periodísticas.

El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea dentro de su estrategia para combatir la desinformación y mejorar el acceso de los ciudadanos a información fiable sobre Europa. La plataforma se ha lanzado inicialmente en siete idiomas —francés, inglés, español, italiano, alemán, rumano y polaco—, aunque sus contenidos podrán consultarse en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea gracias a un sistema de traducción automática integrado.

Dentro del proyecto, EL PAÍS contribuirá con ocho reportajes a lo largo de los dos años de duración de la iniciativa. Cada uno irá acompañado de un vídeo y de un reel pensado para su difusión en redes sociales. Los dos primeros trabajos elaborados bajo el paraguas de ChatEurope tratan sobre el aislamiento de España de las redes eléctricas europeas y el tráfico de cocaína en Europa, que se ha disparado en los últimos años.

“Con ChatEurope queremos acercar a los ciudadanos la información sobre Europa en un lenguaje accesible y con herramientas novedosas, como un chatbot que responde en siete lenguas a las preguntas de los lectores. Frente al ruido y la desinformación, esta plataforma quiere ser un espacio riguroso para entender cómo las decisiones que se toman en la Unión Europea nos afectan a todos en la vida cotidiana. Participar en ChatEurope reafirma nuestro compromiso con un periodismo europeo riguroso, independiente y útil”, señala Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS.

La creación de ChatEurope se enmarca en un momento de transformación profunda del ecosistema mediático, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y la rápida difusión de contenidos falsos o engañosos en internet. Aunque el proyecto cuenta con financiación europea, los medios participantes mantienen plena independencia editorial, un aspecto que los responsables del consorcio consideran esencial para garantizar la credibilidad del proyecto.

El chatbot ha sido desarrollado por la empresa tecnológica rumana DRUID y funciona con un modelo lingüístico del grupo francés Mistral AI. A diferencia de otros asistentes basados en IA generativa, sus respuestas se construyen exclusivamente a partir de los miles de artículos elaborados por los medios participantes en el proyecto.

Además, el sistema cita siempre las fuentes, de modo que el lector puede acceder al contenido original en el que se basa la respuesta. Esta metodología pretende ofrecer garantías de fiabilidad y transparencia en un contexto marcado por la proliferación de desinformación en redes sociales. “Es crucial usar la IA con responsabilidad, así que el chatbot solo se alimenta de bases de datos verificadas y no del internet abierto”, explica Mirko Lorenz, jefe de Innovación de Deutsche Welle. El proyecto está en constante evolución y mejora y en breve incorporará también la información de Eurostat.

ChatEurope organizará el 20 de marzo un seminario en línea dedicado al auge de los chatbots informativos en los medios. El encuentro reunirá a representantes de varias redacciones europeas que están experimentando con asistentes de noticias impulsados por IA para debatir qué papel pueden desempeñar en el consumo informativo —especialmente entre los jóvenes— y qué retos plantean en lo que respecta a las fuentes, la precisión y la confianza de los lectores.

Europa informada

EL PAÍS participa también este año en el proyecto Europa informada, una iniciativa de comunicación financiada por el Parlamento Europeo diseñada para producir y difundir reportajes periodísticos que acerquen la labor de la institución a la ciudadanía.

En el marco del proyecto, la sección de Internacional ya ha publicado varios reportajes sobre el terreno que exploran distintos desafíos que atraviesan hoy a la Unión Europea. Las piezas, que incluyen vídeo, han abordado desde la respuesta de los países del flanco oriental a la amenaza rusa, con ejemplos como las clases de drones para niños en Lituania o los preparativos defensivos en la isla sueca de Gotland, hasta los cambios sociales y económicos dentro de la UE, como la paradoja de Luxemburgo, donde aumentan los trabajadores pobres pese a ser el país más rico del bloque. La serie también ha mirado hacia la evolución del proyecto europeo desde la perspectiva española, con un análisis del lugar que busca España en la UE 40 años después de su adhesión.