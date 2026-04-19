Marc Bassets, nuevo subdirector de Opinión de EL PAÍS

El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, ha nombrado como nuevo subdirector de Opinión de este periódico a Marc Bassets. Hasta ahora corresponsal en Berlín, Bassets (Barcelona, 1974) ha trabajado durante 26 años en diversos destinos internacionales. Desde 2014 lo hace para EL PAÍS, donde también ha sido delegado en Washington y después corresponsal en París. Anteriormente, trabajó durante más de una década en el diario La Vanguardia desde varias ciudades europeas y de Estados Unidos. En su nuevo cometido al frente de la sección de Opinión en EL PAÍS, también será responsable del suplemento Ideas, que coordina Joseba Elola.

Bassets estudió en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo. Publicó sus primeros artículos en el diario catalán El Punt antes de entrar a trabajar para La Vanguardia, donde ejerció entre el año 2000 y el 2014. Durante sus años como corresponsal de EL PAÍS, ha entrevistado a líderes como Angela Merkel y Emmanuel Macron, ha publicado análisis sobre cuestiones europeas y globales. Además, ha viajado por Europa y Estados Unidos para reflejar en sus reportajes las transformaciones sociales en un momento de crisis geopolítica y económica. Ha puesto un interés especial en entender la relación entre el mundo de las ideas y la literatura, y la política y la sociedad.

Durante sus años como corresponsal en Bruselas, cubrió los cambios políticos y sociales internacionales del primer cuarto del siglo XXI, desde el impacto de los atentados del 11-S hasta la convulsión que han supuesto para Europa tanto la guerra de Ucrania como el ascenso de la extrema derecha. En Estados Unidos, cubrió —junto al equipo de corresponsales en Washington, Nueva York, Miami y Los Ángeles— la presidencia de Barack Obama, incluida la apertura hacia Cuba y el acuerdo nuclear con Irán, así como la posterior llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la revolución populista que hecho tambalear a las democracias occidentales.

Con sus crónicas políticas, reportajes sobre el terreno y entrevistas con personalidades de la política y la cultura, ha intentado explicar la actualidad de los países en los que ha vivido y al mismo tiempo ha aportado el contexto histórico y cultural para entender las corrientes de fondo en estas sociedades. En 2017, se trasladó a París. Allí cubrió la victoria electoral de Emmanuel Macron, la crisis de los chalecos amarillos, las revueltas de la banlieue, el ascenso de la extrema derecha de Marine Le Pen, los Juegos Olímpicos y la vida cultural y literaria parisiense, entre otros acontecimientos.

Como corresponsal en Berlín desde 2024, ha cubierto la actualidad política, económica e intelectual alemana. Y se ha centrado en los debates sobre la memoria histórica y el papel de Alemania en Europa y el mundo. Durante estos años también ha viajado para cubrir informaciones en países europeos como Dinamarca, Polonia y Austria. En 2017, publicó Otoño americano (Elba Editorial), un libro que mezcla el ensayo y el reportaje sobre Estados Unidos en la década desde la victoria de Obama hasta la llegada de Trump al poder. Colabora con el programa A vivir que son dos días que conduce Javier del Pino en la Cadena Ser, en el espacio de política internacional A vista de Lobo, creado por Ramón Lobo.

De acuerdo con el Estatuto de Redacción, el nombramiento de Bassets fue sometido a una votación no vinculante que obtuvo un respaldo mayoritario. Javier Rodríguez Marcos, que ha sido hasta ahora subdirector de Opinión de EL PAÍS, se incorpora a El País Semanal, suplemento dominical de este periódico.