Ir al contenido
_
_
_
_
Ciencia / Materia
En directo
La Tierra vista desde la nave espacial Orion 'Integrity' durante su aproximación a la reentrada atmosférica, el 10 de abril de 2026.
18 fotos
Exploración espacial

El regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis 2, en imágenes

La tripulación logra regresar sin problemas a la Tierra tras diez días de misión

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_