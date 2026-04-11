El regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis 2, en imágenes

18 fotosExploración espacialEl regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis 2, en imágenesLa tripulación logra regresar sin problemas a la Tierra tras diez días de misión El País11 abr 2026 - 05:22CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl astronauta canadiense y especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman, la especialista de misión Christina Koch y el piloto Victor Glover, mientras hablan con el Control de Misión de la NASA en una videoconferencia durante su viaje a la Luna, el jueves 2 de abril de 2026. APUna rueda de prensa de la NASA luego de finalizar la misión Artemis II, este viernes.NASA (EFE)La nave espacial Orion con los tripulantes de Artemis II a bordo se aproxima a la superficie del Océano Pacífico para amerizar frente a la costa de California. Los astronautas concluyen la misión histórica del regreso de Artemis 2 que ha llevado a los humanos a la Luna más de 50 años después. Bill Ingalls (AP)Buzos de la Armada de los Estados Unidos se preparan recoger a los miembros de la tripulación de Artemis II, junto con la nave espacial Orion de la NASA en el Océano Pacífico.Bill Ingalls (AP)Un helicóptero espera para transportar a un miembro de la tripulación al barco de recuperación tras ser extraído de la cápsula Artemis II por personal de recuperación en el Océano Pacífico.NASA (via REUTERS)Tripulantes de Artemis II saliendo de la capsula Orión, luego de amerizar en el Pacífico.NASA (EFE)El miembro de la tripulación Victor Glover aplaude a bordo del barco de recuperación tras ser extraído de la cápsula Artemis II por personal de rescate en el Océano Pacífico.NASA (via REUTERS)El administrador de la NASA, Jared Isaacman saluda al capitán John P. Murtha en el océano Pacífico, frente a las costas de California. Los astronautas de la misión Artemis II perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA durante los seis minutos posteriores a su entrada en la atmósfera terrestre.Bill Ingalls (EFE)Personal de la Marina en la cubierta de dique del buque USS John P. Murtha prepara el equipo para la recuperación de la nave espacial Orion y la extracción de los tripulantes de Artemis II en el océano Pacífico.Joel Kowsky/ NASA (EFE)Un grupo de personas se reúne para ver el regreso de la misión Artemis II de la NASA en Coronado, California. El descenso, de apenas 13 minutos, la cápsula convertida en una bola de fuego superó los 40.000 kilómetros por hora.Gregory Bull (AP)El administrador de la NASA, Jared Isaacman, es recibido por marineros de la Armada a su llegada.BILL INGALLS / NASA / HANDOUT (EFE)Los astronautas de la NASA Chris Williams, Jack Hathaway y Jessica Meir, miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, junto con la astronauta de la ESA Sophie Adenot, intentan observar la reentrada a la Tierra de la tripulación de Artemis II desde la cúpula de la ISS.Jessica Meir via X (via REUTERS)El astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, Victor Glover, en la nave espacial Orion durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026. NASA (via REUTERS)La tripulación de la misión Artemis II de la NASA capturó una imagen de la puesta de sol mientras pasaban por detrás de la cara oculta de la Luna. NASA (via REUTERS)El equipo médico de buceo encargado de la recuperación médica de la tripulación de la misión Artemis II, posando a bordo del buque de transporte anfibio USS John P. Murtha, en el océano Pacífico.August Clawson/ Marina de EEUU (EFE)Los astronautas de la NASA Reid Wiseman y Victor Glover preparan la nave espacial Orion «Integrity» para su reentrada a la Tierra el 10 de abril de 2026. NASA HANDOUT (EFE)La cápsula Artemis II Orion, a la derecha, se separa del módulo de servicio sobre la Tierra preparándose para su amerizaje en el Océano Pacífico. APLa cápsula tripulada Artemis II se muestra en el centro de control de misiones de la NASA durante una maniobra previa a su reentrada a la Tierra.NASA (via REUTERS)