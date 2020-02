Montilla y Tardà vaticinan que el Gobierno y la Generalitat cederán en la mesa de negociación

El expresidente de la Generalitat José Montilla y el exdiputado de Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardà coinciden en que la mesa de diálogo avanzará si el Gobierno y la Generalitat ceden en sus planteamientos iniciales. EL PAÍS les convocó ayer en Barcelona a un debate moderado por la subdirectora Berna González Harbour que se puede visualizar en la web.

El expresident opina que el Gobierno reconoce la existencia de un “problema político, cosa que nunca hizo el PP” y quiere resolverlo con “diálogo, negociación y pacto”. Tardà suscribe ese análisis y apunta que “la sociedad catalana castigará a las fuerzas que quieran hacer trampas y no apuesten por el diálogo”, el paso previo a la negociación. En ese sentido el exdiputado advierte que los 44 puntos de la “propuesta para el reencuentro” que entregó Sánchez a Quim Torra el día 6 deberán debatirse en la comisión bilateral, no en la mesa de negociación.

“Lo otro también es político, porque la comisión bilateral no se reunió durante los años que gobernó el PP. Ambos temas no se pueden separar”, opina Montilla, quien alerta de que habrá resultados en pocas semanas. “Ojalá haya un panorama electoral que lo facilite, no nos engañemos”, dijo el exdirigente del PSC para referirse al escenario que se abriría si ERC ganase las próximas elecciones catalanas.

Tarda suscribe la idea de que “el calendario electoral no ayuda” al diálogo, especialmente a su partido, al que una parte del independentismo acusa ya de haber cedido al Gobierno. Sin embargo, advierte: “el constitucionalismo español también se está matando y quiere a Pedro Sánchez en la calle”. Por eso llama a abrir una nueva etapa de “no bloqueo” y olvidar los años de desencuentros entre el Gobierno y la Generalitat.

“Las formaciones del Gobierno de coalición no representan a la sociedad española, pero el Govern tampoco, porque Ciudadanos ganó las elecciones. El problema de la retaguardia es de ambas partes”, explica Montilla para ilustrar las presiones que tendrán unos y otros. “Todo es muy difícil para el Gobierno, presionado por una derecha española muy dura, pero también para nosotros, que tenemos presos y exiliados”, apunta Tardà.

Montilla apuesta por la necesidad de dialogar con sinceridad, pero vaticina que será un camino “largo” y que, al igual que una parte del independentismo no ha renunciado a la vía unilateral, la derecha española sigue apostando por la “solución judicial y policial de Mariano Rajoy”. Tardà, por su parte, vaticina que “el referéndum es inevitable, aunque no sé cuándo ni cómo será, pero solamente podrá haber una solución a este problema si todos nos sentimos integrados en ella”.