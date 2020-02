Marta Pascal deja el acta de senadora del PDecat

Marta Pascal ha anunciado este lunes que deja el acta de senadora del PDeCat, después de sus discrepancias públicas y reiteradas con el líder del espacio político heredero de Convergència Democràtica y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Mi discrepancia se ha visto como una disidencia. Creo que hago lo que toca. Para mí, la coherencia y los principios son muy importantes”, ha afirmado esta mañana en una entrevista en TV3. Minutos después, Pascal ha compartido en redes sociales su carta de renuncia al presidente del partido, donde expresa que “Junts per Catalunya no ha asumido el rol necesario como actor político que aborde formas de solucionar el conflicto entre Cataluña y España”. “Ha quedado prisionero de un simbolismo estéril y de una retórica muy estridente que ha dejado nuestras instituciones en la intemperie”, añade en referencia al partido.

Pascal es rotunda al afirmar que no comparte la estrategia que está siguiendo la formación que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica, donde se encuentra huido de la justicia española, y afirma que deja el escaño porque quiere seguir expresándose “de forma clara, sin ataduras y con toda la libertada y claridad”. “Me preocupa el clima de intolerancia y agresividad contra todos aquellos que no hemos compartido determinadas decisiones”, mantiene, además de decir que no comparte los actos de desobediencia y unilateralidad como medida de valoración de sus ideales porque son prácticas que no comparte y que “no llevan a nada”. “Solo creo en el pacto, las urnas, la negociación, la amnistía [para los condenados del procés] y la paciencia radical en la gestión del tiempo, la defensa de los intereses de los catalanes y un referéndum acordado para dirimir nuestro futuro político”, añade. Durante los últimos meses Pascal se ha implicado activamente en la plataforma El País de demà, que aglutina a catalanistas no independentistas.