JxCat y Esquerra vuelven a llevar al Parlament sus disputas por el voto de Torra

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han decidido no darse ni una tregua en el Parlament y la próxima semana volverán a llevar al Pleno sus disputas sobre si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puede o no puede votar, después de que la Junta Electoral Central (JEC) le despojara de su condición de diputado. La Mesa de la Cámara celebrada este martes ha admitido a trámite y ha incorporado al orden del día del Pleno de la próxima semana una propuesta de resolución de JxCat para que Torra siga siendo diputado, requiriendo a la Junta Electoral Central a que anule sus acuerdos y desautorizando al secretario general del Parlament, Xavier Muro, quien el pasado día 27 dio cumplimiento al acuerdo y ordenó que se nombrase a un sustituto de Torra de entre su candidatura electoral.

Esquerra Republicana mantiene una postura muy diferente y no quiere llegar tan lejos, de manera que el pasado día 14 registró unas enmiendas a la propuesta de resolución de Junts per Catalunya en la que en ningún momento reclama que Torra siga siendo diputado y pueda votar. El texto del partido de Oriol Junqueras sí que pide que se adopten "todas las medidas posibles" para que restituir a Torra, pero nada tiene que ver con la propuesta de resolución, en la se pide "confirmar la condición de diputado del president".

Del mismo modo, los republicanos orillan cualquier desautorización al secretario general del Parlament y no instan a la Junta Electoral a que anule su acuerdo, como paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo, sino que se limitan a "denunciar" aquella decisión por considerar que "vulnera la autonomía parlamentaria" y denuncia que la JEC "ha usurpado el acta de diputado a Torra".

La diferencia de contenido entre ambos escritos vuelve a situar al presidente del Parlament, Roger Torrent, en una situación muy complicada, después del episodio descarnado vivido el pasado 27 de enero, cuando Torra se negó a renunciar a su acta de diputado y reclamó a Torrent que no hiciera caso a la JEC, ni al Tribunal Supremo, que confirmó aquella decisión. Torrent se mantuvo en su criterio y advirtió a Torra de que si apretaba el botón de su escaño no se computaría su voto y esté acabó arrastrando a todo su grupo de Junts per Catalunya a no votar aquel día.