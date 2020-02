Feijóo: “No seré rehén de ningún partido, ni tan siquiera del mío”

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha presentado este sábado como un candidato "libre" para optar a la reelección en los comicios autonómicos del próximo 5 de abril y ha reivindicado su autonomía: "No seré rehén de ningún partido, ni tan siquiera del mío, porque soy servidor de todos los gallegos". Un Auditorio Mar de Vigo lleno de militantes, dirigentes del partido y miembros del Gobierno gallego ha sido el escenario escogido para su proclamación oficial como cabeza de cartel por el PP de cara a la próxima cita con las urnas. Con la máxima de Galicia é moito. Galicia é todo y desde una plataforma coloreada de blanco y azul, Feijóo se ha definido como "un candidato libre" que aspira a "volver a ser un presidente libre" que se obligue "solo con los gallegos, nada más".

"Galicia es prácticamente mi vida. Galicia es prácticamente todo lo que soy", ha expresado el político nacido en Os Peares visiblemente emocionado, no sin antes agradecer el apoyo "incondicional" que le brinda su partido desde 2006, cuando fue elegido su presidente. Ahora, en 2020, aspira a repetir la hazaña de su predecesor, Manuel Fraga, de conseguir cuatro mayorías absolutas consecutivas: "Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez Galicia".

Así, con la experiencia de llevar casi 11 años al frente de la Xunta, Feijóo ha confesado que se presenta "para que Galicia siga ganando" de la mano de la "estabilidad", uno de los mantras utilizados desde el seno de la formación para sacar pecho de su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. "Pero aún queda mucho por mejorar, por eso hoy estamos aquí, por eso yo estoy hoy aquí", ha dicho posteriormente.

En este sentido, el líder popular ha recordado el Ejecutivo de la Xunta entre 2004 y 2009, con los socialistas de la mano del BNG, para advertir de lo que podría suponer que las fuerzas de izquierda lograran sumar la mayoría en el Pazo do Hórreo: "Si volviésemos a repetir, ahora ampliado, el bipartito multiplicado por dos o volviésemos a repetir lo que está ocurriendo en el Gobierno central de España [en coalición de PSOE y Unidas Podemos], Galicia saldría perdiendo. Y a nosotros, lo que nos interesa, es que Galicia salga ganando".

"Si hay una forma de que Galicia siga ganando es uniendo, sumando, multiplicando las posibilidades de los gallegos. Galicia es mucho más que la reducción que hace la oposición multipartita de todos contra un tal Feijóo", ha afeado, descartando "el enfrentamiento, el sectarismo" y "la división".

No obstante, tras días de ser el foco de apelaciones directas desde la dirección estatal de Ciudadanos para concurrir de forma conjunta en estas elecciones, Feijóo ha rechazado presentarse para dirigir un "bloque de partidos". Pero ha preferido no citar ni a Ciudadanos ni a Vox. Y es que Galicia, en sus palabras, es "mucho más" que una política dividida a la mitad entre "bloques de partidos enfrentados entre sí".

"Tenemos adversarios políticos, sí. Todo un variado multipartito de izquierda a derecha, pero no tenemos enemigos porque en Galicia no hay enemigos", ha proclamado, para a renglón seguido acusar a otras formaciones de "nacer, crecer y reproducirse para ir en contra de todo", incluso "contra España". "El día 5 de abril, Domingo de Ramos, elegimos entre división y unidad, entre posiciones extremas y la moderación y el entendimiento", ha proclamado Feijóo, quien ya expresado que su intención es gobernar para "las mayorías" y no "sometido a los intereses de algunos ni a las minorías de otros".

El Auditorio Mar de Vigo ha sido invadido este sábado por centenares de banderas gallegas, alguna española e, incluso, una venezolana. De hecho, el presidente también se ha digirido a los 40.000 gallegos en este país latinoamericano para prometerles que los "defenderá" y garantizar su respeto por las "instituciones democráticas de Venezuela".

"Respetamos al presidente [Juan] Guaidó, al pueblo venezolano, porque son nuestro pueblo. (...) No se puede decir una cosa a la derecha y otra a la izquierda. No se puede decir una cosa antes de ser presidente y la contraria después de ser elegido presidente. No se puede engañar a tanta gente todo el tiempo", ha continuado, al respecto de la última polémica que afecta a Pedro Sánchez después de que esta semana se refiriese a Guaidó como "líder de la oposición" a Maduro.

Además, Feijóo no ha dejado pasar la oportunidad de reconocer que "discrepa y mucho" del Ejecutivo estatal "porque no está siendo justo con los gallegos". "Pero por más que incumplan, por más que tengamos que ir a los tribunales, por más sectarios que sea su comportamiento con los gallegos, nosotros vamos a tender la mano siempre al Gobierno de España. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos más respeto por las instituciones españolas que sus socios", ha esgrimido.

Ante la ría de Vigo como un asistente más tras la cristalera del vestíbulo del auditorio y la música de Los Limones poniendo la banda sonora, Feijóo ha lanzado la precampaña con el objetivo de pedir "un apoyo extraordinario a los gallegos" y "preservar la normalidad" política en la Comunidad. "Por eso vamos a hacer una gran campaña, sin meternos con nadie".

Uno de sus dos teloneros en este acto ha sido el presidente del PP de la provincia de Pontevedra y su número dos en la Xunta, Alfonso Rueda, quien le ha dado las gracias por haberse quedado "por Galicia", decisión que ya adoptó en junio del 2018 cuando rechazó postularse a dirigir el Partido Popular de España.

Rueda también ha recordado que Feijóo "no se resignó" tras la pérdida de la Xunta en 2005 por Manuel Fraga y que ahora, en 2020, ya consiguió enfrentarse con éxito a "más de 15-20 portavoces de la izquierda que se pasaron durante 11 años diciendo que te ibas a Madrid, que esto no te interesaba". Ante la cita del 5 de abril, el presidente del PP de Pontevedra ha apelado a "trabajar como solo sabe hacerlo" este partido y a "luchar por ganar": "Si pensamos que vamos a perder, por supuesto que perderemos. Pero si pensamos que vamos a ganar, perderemos también".

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, la exalcaldesa Corina Porro, ha erigido al de Os Peares en "garantía de buen gobierno, porque es valor seguro en tiempos de fragmentación y democracia". "Durante tres legislaturas hemos tenido estabilidad, mucha y buena gestión para los gallegos, inlcuso durante una crisis económica en la que nos abandonaron los socialistas", ha lamentado. Porro ha valorado el trabajo realizado por la Xunta en más de una década por "todas partes" de la Comunidad y ha hecho un llamamiento a volver a decir "no a un gobierno tripartito o cuatripartito" el próximo 5 de abril.