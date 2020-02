Ciudadanos se presentará en solitario en Galicia si no prospera la coalición con el PP

Inés Arrimadas, portavoz de Cs, con José María Espejo y Edmundo Bal, diputados de Cs. En vídeo, declaraciones de Arrimadas. ULY MARTIN / VÍDEO: EUROPA PRESS

O coalición con el PP o papeleta en solitario. Ciudadanos se presentará a las elecciones autonómicas en Galicia en caso de que no salga adelante su propuesta de alianza con el PP y miembros de la sociedad civil, como así parece que será por la negativa del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a aceptar una coalición. “Habrá papeleta de Ciudadanos en las elecciones”, advierten fuentes de la dirección provisional de Cs. La formación rechaza de plano la oferta del líder del PP gallego, que hoy ha vuelto a proponer que integren a dirigentes en sus listas. “El acuerdo es una coalición o nada”, enfatizan en Cs. La negociación entre los dos partidos sigue abierta, mientras Cs presiona al PP para que acepte un paquete de alianzas en Galicia, País Vasco y Cataluña.

Ciudadanos no obtuvo representación en las elecciones gallegas de 2016, pero logró 48.103 votos. Podría suceder que, presentándose en solitario otra vez, tampoco consiguiera representación pero sus votos arañaran al PP de Feijóo, que trata de revalidar su mayoría absoluta. Cs enfatiza que hay encuestas que sitúan al PP gallego a un escaño de perderla. Ante ese riesgo, los populares preferirían que Cs renuncie a concurrir a las urnas en Galicia si no quiere ir en las listas del PP, pero esa no es una opción para Cs. En la dirección provisional explican que, como partido de ámbito nacional, su papeleta estará en todas las elecciones, aunque sus perspectivas electorales sean malas.

Cs pone todas las facilidades al PP para lograr una coalición en Galicia y en el País Vasco: ni los candidatos ni el nombre son un problema, explican en el partido, dispuestos a aceptar a Feijóo y a Alfonso Alonso como cabezas de lista por las dos comunidades. A cambio, en Cataluña el candidato sería de Cs. El nombre tampoco es un obstáculo. Lo único que exigen en Cs es que la fórmula jurídica sea una coalición electoral (que luego lleva aparejada la presencia de sus siglas en la papeleta).

Feijóo, sin embargo, ha insistido hoy en que rechaza la coalición y ha vuelto a ofrecer a Ciudadanos que sus dirigentes se integren en la lista del PP de Galicia. El presidente gallego ha cargado además contra Ciudadanos. “Si lo que se pretende es buscar una notoriedad o levantar un partido que no está en su mejor momento, o buscar una discusión para que emerja... sería lo contrario de lo que Cs está anunciando”, ha manifestado en una entrevista en la cadena Cope.

Cs insta al PP nacional y a Pablo Casado a “aclarar” su postura sobre Galicia, porque según fuentes de la gestora, en la reunión que mantuvieron ayer Teodoro García Egea, secretario general del PP, y José María Espejo, miembro de la gestora, el PP no fue claro sobre si la posición de Génova era la misma que la de su barón gallego. Los populares difundieron después un comunicado en el que excluyen la opción de alianza en Galicia, sin mencionarla.

Cs debe decidir qué hará en País Vasco y Cataluña si, como parece, no hay acuerdo con el PP en Galicia. En el partido quieren seguir negociando sin despejar esa incógnita y transmiten que su oferta es para los tres territorios. Fuentes de la gestora deslizan que podrían caerse las tres alianzas si no hay acuerdo en Galicia, pero tampoco son tajantes.