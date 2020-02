El rechazo de Feijóo enturbia la negociación de las alianzas entre el PP y Ciudadanos

El PP asegura que la coalición electoral con Ciudadanos avanza en Cataluña y País Vasco, tras celebrar este martes su primer encuentro oficial para negociar, pero Cs, que quiere extender esa alianza a Galicia, es menos optimista y al término de la reunión aseguró que estaban“preocupados”. El popular Alberto Núñez Feijóo, que preside la Xunta con mayoría absoluta, no renunciará a la marca PP. Inés Arrimadas acusa al presidente gallego de “egoísmo” y se atribuye ahora la patente de la coalición que Albert Rivera rechazó siempre.

El líder del PP, Pablo Casado, intentó, sin éxito, en varias ocasiones, extender a otros territorios la coalición electoral con Ciudadanos que habían ensayado en Navarra (Navarra Suma). El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, incluso llegó a registrar la marca España Suma y su variante en todas las comunidades autónomas, pero Albert Rivera rechazó siempre replicar la vía navarra. El partido, gobernado por una gestora tras la dimisión de su líder por el batacazo de las generales del 10 de noviembre (47 diputados menos), sí está dispuesto ahora a presentarse en listas conjuntas con el PP, y no solo eso, se arroga la patente. “Teníamos razón cuando empezamos a trabajar en esta fórmula de Mejor Unidos. Si hay voluntad política, será posible”, declaró este martes su portavoz, Inés Arrimadas.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el responsable de Acción Institucional de la gestora de Cs, José María Espejo, se reunieron este martes durante una hora para avanzar en las candidaturas —la fecha límite para presentarlas es el 2 de marzo—. Según fuentes del PP, coincidieron en la “necesidad de establecer mecanismos para hacer frente a radicales e independentistas” y la interlocución entre Casado y Arrimadas “es fluida”. Según fuentes de Cs, salieron “preocupados” de la reunión porque no hay “una respuesta clara” sobre su propuesta “transversal”, es decir, incluyendo Galicia. “Vamos a batallar por ir unidos. Nos hemos emplazado a volver a hablar en las próximas horas y estamos iniciando contactos con personas y entidades de la sociedad civil para participar de la fórmula”, añaden.

El comité electoral del PP ratificó este martes a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Alonso como candidatos para los comicios gallegos y vascos del 5 de abril. Tras las tensiones de los últimos días, cuando el PP vasco reclamó a Génova que acabara con las especulaciones y confirmara la candidatura de su líder autonómico, Casado dedicó este martes sendos tuits a alabar a Feijóo - "Después de tres legislaturas al frente de la Xunta, es la mejor garantía de futuro para Galicia y un referente de brillante gestión pública"- y también a Alonso -"Su experiencia como alcalde de Vitoria y ministro de Sanidad y su defensa de las libertades frente al terrorismo son un ejemplo para el País Vasco"-.

Ciudadanos no tiene representación actualmente ni en Galicia ni en Euskadi. “Veo al PP centrado en partidismo, en egoísmo, nombres. ¿Cómo puede ser que en Galicia cierren la puerta? ¿Y si Feijóo pierde la mayoría absoluta por un escaño? Los tres territorios [en alusión a Galicia, Cataluña y País Vasco] tienen una amenaza nacionalista. Me ha sorprendido mucho el portazo de Feijóo a la primera de cambio. Pido humildad”, señaló Arrimadas. El líder popular intenta revalidar su cuarta mayoría absoluta consecutiva. La número tres del PP, Ana Beltrán, reiteró que en Galicia “el independentismo no está al acecho” y la coalición no es necesaria.

Fuentes del PP señalan que no responderán a los reproches de Cs para tratar de facilitar las negociaciones. Los populares contemplan que en las elecciones catalanas, aún sin fecha, el cabeza de cartel sea de Cs, que ganó las últimas autonómicas, con 36 escaños, aunque ahora las encuestas les sitúan entre los 12 y 14.

Alonso confía en que Cs se sume a su apuesta por el foralismo. “No vamos a cambiar de proyecto político, sino a ampliarlo”, declaró este martes en onda cero. Cs criticó en el pasado los “privilegios” económicos de Euskadi, aunque los aceptó en Navarra. Mientras, Javier Gómez, el número dos de Cs en Euskadi al que Rivera cesó por explorar alianzas con el PP, mantiene contactos con otros exdirigentes vascos de Cs para crear una plataforma “con el objetivo de regenerar el centro derecha”.